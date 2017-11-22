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Бензопила Patriot 4520
4.3
3
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Patriot 4520
    Арт. X188241
    4.3
    3
    Бензопила Patriot 4520
    Бензопила Patriot 4520
    Бензопила Patriot 4520
    Бензопила Patriot 4520
    Бензопила Patriot 4520
    Бензопила Patriot 4520
    Бензопила Patriot 4520
    Бензопила Patriot 4520

    Бензопила Patriot 4520

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X188241
    4.3
    3

    Характеристики

    Производитель
    		Patriot
    Мощность, л.с.
    		2.9
    Длина шины, см
    		50
    Шаг цепи, дюйм
    		0.325
    Объем двигателя, см³
    		45
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Бензопила Patriot 4520 - удобный и эффективный инструмент, предназначенный для работы с древесным материалом. Простота и удобство эксплуатации обеспечивается за счет эргономичного корпуса, небольшого веса и удобства рукоятей. Автоматическое смазывание пильной гарнитуры избавит от лишней работы: достаточно лишь следить за уровнем масла в емкости. Инерционный тормоз цепи при необходимости остановит ее за несколько десятых секунды, специальный контактный защитный щиток срабатывает при непроизвольном касании рукой - все это обеспечивает защиту оператора.

      Преимущества

      • Внутреннее хромирование цилиндра снижает трение, увеличивая тем самым срок службы инструмента
      • Запуск облегчается за счет функции Zip-Start
      • Большой бак для топлива позволяет работать длительное время без дозоправки
      • Виброизоляция - для продолжительной работы
      • Тормоз цепи
      • Автоматическая смазка