Бензопила Patriot 4520
Арт. X188241
Характеристики
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Производитель
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Мощность, л.с.
|2.9
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Длина шины, см
|50
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Шаг цепи, дюйм
|0.325
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Объем двигателя, см³
|45
- Бензопила Patriot 4520 - удобный и эффективный инструмент, предназначенный для работы с древесным материалом. Простота и удобство эксплуатации обеспечивается за счет эргономичного корпуса, небольшого веса и удобства рукоятей. Автоматическое смазывание пильной гарнитуры избавит от лишней работы: достаточно лишь следить за уровнем масла в емкости. Инерционный тормоз цепи при необходимости остановит ее за несколько десятых секунды, специальный контактный защитный щиток срабатывает при непроизвольном касании рукой - все это обеспечивает защиту оператора.
Преимущества
- Внутреннее хромирование цилиндра снижает трение, увеличивая тем самым срок службы инструмента
- Запуск облегчается за счет функции Zip-Start
- Большой бак для топлива позволяет работать длительное время без дозоправки
- Виброизоляция - для продолжительной работы
- Тормоз цепи
- Автоматическая смазка