Преимущества

Внутреннее хромирование цилиндра снижает трение, увеличивая тем самым срок службы инструмента

Запуск облегчается за счет функции Zip-Start

Большой бак для топлива позволяет работать длительное время без дозоправки

Виброизоляция - для продолжительной работы

Тормоз цепи

Автоматическая смазка

Бензопила Patriot 4520 - удобный и эффективный инструмент, предназначенный для работы с древесным материалом. Простота и удобство эксплуатации обеспечивается за счет эргономичного корпуса, небольшого веса и удобства рукоятей. Автоматическое смазывание пильной гарнитуры избавит от лишней работы: достаточно лишь следить за уровнем масла в емкости. Инерционный тормоз цепи при необходимости остановит ее за несколько десятых секунды, специальный контактный защитный щиток срабатывает при непроизвольном касании рукой - все это обеспечивает защиту оператора.