Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
Арт. X18809330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.2
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Праймер
|Нет
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- Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см) подходит для заготовки дров, формирования крон деревьев, сучков, возведения деревянных конструкций, распиливания стволов деревьев, а также выполнения других несложных хозяйственных работ. Цепная бензопила Штиль обладает высокими режущими способностями, широкой функциональностью и небольшим весом. Высокий уровень эргономики обеспечивает удобство эксплуатации независимо от сложности поставленной задачи. Устройство оснащено 14-дюймовой шиной (35 см), обеспечивающей возможность работать с деревьями диаметром до 30 см.
Преимущества
- Система облегчения запуска ErgoStart
- Боковое натяжение цепи без использования инструмента
- Малый вес
- Удобство
- Цепной тормоз QuickStop
- Безопасность
- Быстрое натяжение цепи
- Современная система защиты от вибрации
- Современная система смазки