Преимущества

Система облегчения запуска ErgoStart

Боковое натяжение цепи без использования инструмента

Малый вес

Удобство

Цепной тормоз QuickStop

Безопасность

Быстрое натяжение цепи

Современная система защиты от вибрации

Современная система смазки

Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см) подходит для заготовки дров, формирования крон деревьев, сучков, возведения деревянных конструкций, распиливания стволов деревьев, а также выполнения других несложных хозяйственных работ. Цепная бензопила Штиль обладает высокими режущими способностями, широкой функциональностью и небольшим весом. Высокий уровень эргономики обеспечивает удобство эксплуатации независимо от сложности поставленной задачи. Устройство оснащено 14-дюймовой шиной (35 см), обеспечивающей возможность работать с деревьями диаметром до 30 см.