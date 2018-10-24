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Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
5.0
1
22 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
    Арт. X18809330
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
    Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
    Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
    Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
    Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
    Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
    Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
    Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
    Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
    Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
    Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
      Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
      Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
      Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
      Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
      Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
      Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
      Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
      Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
      Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
      Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)
      Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)

      Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см)

      22 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18809330
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.2
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      22 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Stihl MS 180 C-BE 11302000479 (14", 35 см) подходит для заготовки дров, формирования крон деревьев, сучков, возведения деревянных конструкций, распиливания стволов деревьев, а также выполнения других несложных хозяйственных работ. Цепная бензопила Штиль обладает высокими режущими способностями, широкой функциональностью и небольшим весом. Высокий уровень эргономики обеспечивает удобство эксплуатации независимо от сложности поставленной задачи. Устройство оснащено 14-дюймовой шиной (35 см), обеспечивающей возможность работать с деревьями диаметром до 30 см.

        Преимущества 

        • Система облегчения запуска ErgoStart
        • Боковое натяжение цепи без использования инструмента
        • Малый вес
        • Удобство
        • Цепной тормоз QuickStop
        • Безопасность
        • Быстрое натяжение цепи
        • Современная система защиты от вибрации
        • Современная система смазки