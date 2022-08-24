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Бензопила Stihl MS 192 C-E 12' 11370113020к
5.0
1
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Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 192 C-E 12' 11370113020к
    Арт. X18809211
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 192 C-E 12' 11370113020к

      Бензопила Stihl MS 192 C-E 12' 11370113020к

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809211
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.3
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила MS 192 C-E шина 30 см - лёгкий и удобный инструмент массой 3,3 кг. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E). Подходит для заготовки дров, строительства из дерева и валки деревьев диаметром до 30 см. Очень низкий уровень вибрации. Экономичный двигатель 2-MIX, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и ручной топливный насос, обеспечивающие простой и легкий запуск, нетеряемая гайка на крышке цепной звездочки, пильная цепь 3/8″ PMM3 для хорошей производительности пиления.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Удобство
        • Комфорт
        • Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)
        • Низкий уровень вибрации
        • Двигатель 2-MIX
        • Ручной топливный насос
        • Простой и легкий запуск
        • Нетеряемая гайка
        • Высокая производительность