Бензопила Stihl MS 192 C-E 12' 11370113020к

Преимущества

Малый вес

Удобство

Комфорт

Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)

Низкий уровень вибрации

Двигатель 2-MIX

Ручной топливный насос

Простой и легкий запуск

Нетеряемая гайка

Высокая производительность

Бензопила MS 192 C-E шина 30 см - лёгкий и удобный инструмент массой 3,3 кг. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E). Подходит для заготовки дров, строительства из дерева и валки деревьев диаметром до 30 см. Очень низкий уровень вибрации. Экономичный двигатель 2-MIX, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и ручной топливный насос, обеспечивающие простой и легкий запуск, нетеряемая гайка на крышке цепной звездочки, пильная цепь 3/8″ PMM3 для хорошей производительности пиления.