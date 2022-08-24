Бензопила Stihl MS 192 C-E 12' 11370113020к
Арт. X18809211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.3
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Праймер
|Нет
- Бензопила MS 192 C-E шина 30 см - лёгкий и удобный инструмент массой 3,3 кг. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart (E). Подходит для заготовки дров, строительства из дерева и валки деревьев диаметром до 30 см. Очень низкий уровень вибрации. Экономичный двигатель 2-MIX, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и ручной топливный насос, обеспечивающие простой и легкий запуск, нетеряемая гайка на крышке цепной звездочки, пильная цепь 3/8″ PMM3 для хорошей производительности пиления.
Преимущества
- Малый вес
- Удобство
- Комфорт
- Устройство облегченного запуска ErgoStart (E)
- Низкий уровень вибрации
- Двигатель 2-MIX
- Ручной топливный насос
- Простой и легкий запуск
- Нетеряемая гайка
- Высокая производительность