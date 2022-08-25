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Бензопила Stihl MS 660 20" 3/8 1.6 11222000193
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 660 20" 3/8 1.6 11222000193
    Арт. X18809247
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 660 20" 3/8 1.6 11222000193

      Бензопила Stihl MS 660 20" 3/8 1.6 11222000193

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809247
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7.3
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Stihl MS 660 специально разработана для тяжелой работы с большим лесом, где предусмотрены экстремальные нагрузки. Инструмент прекрасно справляется с валкой деревьев, средний диаметр которых 60 см, обрезкой сучьев, заготовкой крупномерной древесины, а так же раскряжевкой. Устройство обладает высокой мощностью и производительностью

        Преимущества

        • Антивибрационная система
        • Возможность работать в экстремальном режиме
        • Высокая мощность
        • Декомпрессионный клапан
        • Высокая производительность
        • ElastoStar
        • Предварительный подогрев карбюратора
        • Система смазки цепи Ematic