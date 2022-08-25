Бензопила Stihl MS 660 20" 3/8 1.6 11222000193

Преимущества

Антивибрационная система

Возможность работать в экстремальном режиме

Высокая мощность

Декомпрессионный клапан

Высокая производительность

ElastoStar

Предварительный подогрев карбюратора

Система смазки цепи Ematic

Бензопила Stihl MS 660 специально разработана для тяжелой работы с большим лесом, где предусмотрены экстремальные нагрузки. Инструмент прекрасно справляется с валкой деревьев, средний диаметр которых 60 см, обрезкой сучьев, заготовкой крупномерной древесины, а так же раскряжевкой. Устройство обладает высокой мощностью и производительностью