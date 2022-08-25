Бензопила Stihl MS 660 20" 3/8 1.6 11222000193
Арт. X18809247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|7.3
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Праймер
|Нет
- Бензопила Stihl MS 660 специально разработана для тяжелой работы с большим лесом, где предусмотрены экстремальные нагрузки. Инструмент прекрасно справляется с валкой деревьев, средний диаметр которых 60 см, обрезкой сучьев, заготовкой крупномерной древесины, а так же раскряжевкой. Устройство обладает высокой мощностью и производительностью
Преимущества
- Антивибрационная система
- Возможность работать в экстремальном режиме
- Высокая мощность
- Декомпрессионный клапан
- Высокая производительность
- ElastoStar
- Предварительный подогрев карбюратора
- Система смазки цепи Ematic