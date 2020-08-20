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Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма
5.0
9
20 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473
    Арт. X18824
    5.0
    9
    Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма
    Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма
    Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма
    Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма
    Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма
    Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма
      Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма
      Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма
      Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма
      Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма
      Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма
      Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473, шаг цепи 0,375 люйма

      Бензопила Stihl MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473

      20 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18824
      5.0
      9

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.9
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      20 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Stihl  MS 180 14" Picco 1,3mm 11302000473 - инструмент, который пригодится на садовом участке или на придомовой территории. С ним легко выполнить заготовку дров, спиливание небольших деревьев или ненужных сучков. Благодаря однорычажному управлению и небольшому весу работать комфортно. Система смазки цепи Ematic вдвое снижает расход масла. Широкое основание рукоятки гарантирует безопасность в случае обрыва цепи.

        Преимущества 

        • Небольшой вес
        • Длина реза 35 см
        • Продуманная конструкция
        • Высокое качество
        • Легкий и быстрый запуск двигателя