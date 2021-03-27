Бензопила для строительства Stihl MS180 16"Picco 1,3mm 11302150003n
Арт. 77777X188140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4
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Праймер
|Нет
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- Бензопила Stihl MS180 16"Picco 1,3mm 11302150003n пригодится для обрезки веток, заготовки дров, распиловки стройматериалов.
Преимущества
- Тормоз QuickStop мгновенно останавливает пилу при нажатии на передний упор. Предотвращает травмы при обратном ударе
- Система Ematic оптимизирует подачу смазки. Расход масла ниже на 50%
- Антивибрационная система уменьшает нагрузку на руки. Предотвращает быструю утомляемость и возникновение «синдрома белых пальцев»
- Компенсатор поддерживает насыщение топливной смеси кислородом при засорении воздушного фильтра. Позволяет долгое время работать без пауз на очистку или замену фильтра
- Один рычаг переключает холодный и горячий старт, а также выключает пилу. Управление простое и понятное