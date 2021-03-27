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Бензопила для строительства Stihl MS180 16"Picco 1,3mm 11302150003n
5.0
4
20 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила для строительства Stihl MS180 16"Picco 1,3mm 11302150003n
    Арт. 77777X188140
    5.0
    4
    Бензопила для строительства Stihl MS180 16"Picco 1,3mm 11302150003n
    Бензопила для строительства Stihl MS180 16"Picco 1,3mm 11302150003n
    Бензопила для строительства Stihl MS180 16"Picco 1,3mm 11302150003n
      Бензопила для строительства Stihl MS180 16"Picco 1,3mm 11302150003n
      Бензопила для строительства Stihl MS180 16"Picco 1,3mm 11302150003n
      Бензопила для строительства Stihl MS180 16"Picco 1,3mm 11302150003n

      Бензопила для строительства Stihl MS180 16"Picco 1,3mm 11302150003n

      20 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. 77777X188140
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      20 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Stihl MS180 16"Picco 1,3mm 11302150003n пригодится для обрезки веток, заготовки дров, распиловки стройматериалов.

        Преимущества

        • Тормоз QuickStop мгновенно останавливает пилу при нажатии на передний упор. Предотвращает травмы при обратном ударе
        • Система Ematic оптимизирует подачу смазки. Расход масла ниже на 50%
        • Антивибрационная система уменьшает нагрузку на руки. Предотвращает быструю утомляемость и возникновение «синдрома белых пальцев»
        • Компенсатор поддерживает насыщение топливной смеси кислородом при засорении воздушного фильтра. Позволяет долгое время работать без пауз на очистку или замену фильтра
        • Один рычаг переключает холодный и горячий старт, а также выключает пилу. Управление простое и понятное