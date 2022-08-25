Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Stihl MS180
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS180
    Арт. X18809192
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS180

      Бензопила Stihl MS180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809192
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.9
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Stihl MS 180 14" 11302000473 - инструмент, который пригодится на садовом участке или на придомовой территории. С ним легко выполнить заготовку дров, спиливание небольших деревьев или ненужных сучков. Благодаря однорычажному управлению и небольшому весу работать комфортно. Система смазки цепи Ematic вдвое снижает расход масла. Широкое основание рукоятки гарантирует безопасность в случае обрыва цепи

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Длина реза 35 см
        • Продуманная конструкция
        • Высокое качество
        • Легкий и быстрый запуск двигателя