Бензопила Stihl MS180
Арт. X18809192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.9
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Праймер
|Нет
- Бензопила Stihl MS 180 14" 11302000473 - инструмент, который пригодится на садовом участке или на придомовой территории. С ним легко выполнить заготовку дров, спиливание небольших деревьев или ненужных сучков. Благодаря однорычажному управлению и небольшому весу работать комфортно. Система смазки цепи Ematic вдвое снижает расход масла. Широкое основание рукоятки гарантирует безопасность в случае обрыва цепи
Преимущества
- Небольшой вес
- Длина реза 35 см
- Продуманная конструкция
- Высокое качество
- Легкий и быстрый запуск двигателя