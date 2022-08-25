Бензопила Stihl MS180

Преимущества

Небольшой вес

Длина реза 35 см

Продуманная конструкция

Высокое качество

Легкий и быстрый запуск двигателя

Бензопила Stihl MS 180 14" 11302000473 - инструмент, который пригодится на садовом участке или на придомовой территории. С ним легко выполнить заготовку дров, спиливание небольших деревьев или ненужных сучков. Благодаря однорычажному управлению и небольшому весу работать комфортно. Система смазки цепи Ematic вдвое снижает расход масла. Широкое основание рукоятки гарантирует безопасность в случае обрыва цепи