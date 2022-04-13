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Бензопила Stihl MS 193 C-E 11372000272
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 193 C-E 11372000272
    Арт. X18809279
    5.0
    2
    Бензопила Stihl MS 193 C-E 11372000272
    Бензопила Stihl MS 193 C-E 11372000272
      Бензопила Stihl MS 193 C-E 11372000272
      Бензопила Stihl MS 193 C-E 11372000272

      Бензопила Stihl MS 193 C-E 11372000272

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809279
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Stihl MS 193 C-E 11372000272 - легкая бензопила STIHL, предназначенная для работы в доме, саду и мастерской, а также для ухода за молодыми посадками. Экономичный двигатель 2-MIX, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и ручной топливный насос обеспечивают легкий и простой запуск, не теряемая гайка на крышке цепной звездочки, пильная цепь 3/8" PMM3 для хорошей производительности пиления.

        Преимущества 

        • Четырёхканальная технология STIHL
        • Антивибрационная система
        • Компенсатор
        • Боковое устройство натяжения цепи
        • Нетеряемые гайки
        • Система смазки цепи Ematic
        • Система облегченного запуска ErgoStart