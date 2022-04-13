Преимущества

Четырёхканальная технология STIHL



Антивибрационная система



Компенсатор



Боковое устройство натяжения цепи



Нетеряемые гайки

Система смазки цепи Ematic



Система облегченного запуска ErgoStart



Бензопила Stihl MS 193 C-E 11372000272 - легкая бензопила STIHL, предназначенная для работы в доме, саду и мастерской, а также для ухода за молодыми посадками. Экономичный двигатель 2-MIX, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и ручной топливный насос обеспечивают легкий и простой запуск, не теряемая гайка на крышке цепной звездочки, пильная цепь 3/8" PMM3 для хорошей производительности пиления.