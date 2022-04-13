Бензопила Stihl MS 193 C-E 11372000272
Арт. X18809279
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.6
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Праймер
|Нет
- Бензопила Stihl MS 193 C-E 11372000272 - легкая бензопила STIHL, предназначенная для работы в доме, саду и мастерской, а также для ухода за молодыми посадками. Экономичный двигатель 2-MIX, устройство облегченного запуска STIHL ErgoStart и ручной топливный насос обеспечивают легкий и простой запуск, не теряемая гайка на крышке цепной звездочки, пильная цепь 3/8" PMM3 для хорошей производительности пиления.
Преимущества
- Четырёхканальная технология STIHL
- Антивибрационная система
- Компенсатор
- Боковое устройство натяжения цепи
- Нетеряемые гайки
- Система смазки цепи Ematic
- Система облегченного запуска ErgoStart
- Четырёхканальная технология STIHL