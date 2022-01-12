Бензопила Stihl MS 211 14 Picco используется для заготовки дров и валки деревьев диаметром до 30 см, а также для распиловки древесины при строительстве. Антивибрационная система и малый вес аппарата обеспечивают комфортную продолжительную работу без ощущения усталости в руках. Система Ematic обеспечивает автоматическую смазку пильной цепи. Предусмотрена боковая система натяжения и регулировки цепи.

Преимущества