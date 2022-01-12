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Бензопила Stihl MS 211 14 Picco
5.0
1
32 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 211 14 Picco
    Арт. X188245
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS 211 14 Picco
    Бензопила Stihl MS 211 14 Picco
    Бензопила Stihl MS 211 14 Picco
    Бензопила Stihl MS 211 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 211 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 211 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 211 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 211 14 Picco

      Бензопила Stihl MS 211 14 Picco

      32 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X188245
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.3
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      32 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Бензопила Stihl MS 211 14 Picco используется для заготовки дров и валки деревьев диаметром до 30 см, а также для распиловки древесины при строительстве. Антивибрационная система и малый вес аппарата обеспечивают комфортную продолжительную работу без ощущения усталости в руках. Система Ematic обеспечивает автоматическую смазку пильной цепи. Предусмотрена боковая система натяжения и регулировки цепи.

        Преимущества 

        • Воздушный фильтр с предварительной очисткой 
        • Предварительный подогрев карбюратора - возможность работать в зимний период
        • Тормоз QuickStop - моментальная остановка пильной цепи
        • Четырёхканальная технология STIHL - снижение расхода топлива и увеличение крутящего момента
        • Высокоэффективная антивибрационная система
        • Компенсатор STIHL - работа в течение длительного времени без техобслуживания
        • Однорычажное управление - удобное и безопасное управление
        • Боковое устройство натяжения цепи
        • Система смазки цепи Ematic