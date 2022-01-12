Бензопила Stihl MS 211 14 Picco
Арт. X188245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.3
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Праймер
|Нет
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Бензопила Stihl MS 211 14 Picco используется для заготовки дров и валки деревьев диаметром до 30 см, а также для распиловки древесины при строительстве. Антивибрационная система и малый вес аппарата обеспечивают комфортную продолжительную работу без ощущения усталости в руках. Система Ematic обеспечивает автоматическую смазку пильной цепи. Предусмотрена боковая система натяжения и регулировки цепи.
Преимущества
- Воздушный фильтр с предварительной очисткой
- Предварительный подогрев карбюратора - возможность работать в зимний период
- Тормоз QuickStop - моментальная остановка пильной цепи
- Четырёхканальная технология STIHL - снижение расхода топлива и увеличение крутящего момента
- Высокоэффективная антивибрационная система
- Компенсатор STIHL - работа в течение длительного времени без техобслуживания
- Однорычажное управление - удобное и безопасное управление
- Боковое устройство натяжения цепи
- Система смазки цепи Ematic