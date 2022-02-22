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Бензопила Stihl MS 211 C Ergostart 14 Picco
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 211 C Ergostart 14 Picco
    Арт. X188383
    5.0
    2
    Бензопила Stihl MS 211 C Ergostart 14 Picco
    Бензопила Stihl MS 211 C Ergostart 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 211 C Ergostart 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 211 C Ergostart 14 Picco

      Бензопила Stihl MS 211 C Ergostart 14 Picco

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188383
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Stihl MS 211 C Ergostart 14 Picco 11390113062к имеет рычаг переключения из летнего в зимний режим. Отличается низким уровнем вибрации и выхлопных газов. Гарантирован быстрый запуск двигателя за счет пускового устройства ErgoStart. Предусмотрено устройство быстрого натяжения цепи. Воздушный фильтр с системой предварительной очистки гарантирует продолжительный срок службы агрегата. Модель незаменима для заготовки дров и строительства из дерева. Используемая пильная цепь не требует частой заточки, способствует более высокой плавности хода и снижению отдачи.

        Преимущества 

        • Система облегченного запуска ErgoStart
        • Дополнительная рукоятка удобной формы
        • Топливный насос (праймер) - легкий запуск двигателя после длительного перерыва
        • Продуманная конструкция
        • Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента
        • Предварительный подогрев карбюратора
        • Воздушный фильтр с системой предварительной очистки
        • Цепь Oilomatic отличается высоким качеством изготовления