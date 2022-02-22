Бензопила Stihl MS 211 C Ergostart 14 Picco
Арт. X188383
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.6
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Праймер
|Нет
- Бензопила Stihl MS 211 C Ergostart 14 Picco 11390113062к имеет рычаг переключения из летнего в зимний режим. Отличается низким уровнем вибрации и выхлопных газов. Гарантирован быстрый запуск двигателя за счет пускового устройства ErgoStart. Предусмотрено устройство быстрого натяжения цепи. Воздушный фильтр с системой предварительной очистки гарантирует продолжительный срок службы агрегата. Модель незаменима для заготовки дров и строительства из дерева. Используемая пильная цепь не требует частой заточки, способствует более высокой плавности хода и снижению отдачи.
Преимущества
- Система облегченного запуска ErgoStart
- Дополнительная рукоятка удобной формы
- Топливный насос (праймер) - легкий запуск двигателя после длительного перерыва
- Продуманная конструкция
- Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента
- Предварительный подогрев карбюратора
- Воздушный фильтр с системой предварительной очистки
- Цепь Oilomatic отличается высоким качеством изготовления