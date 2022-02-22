Преимущества

Система облегченного запуска ErgoStart

Дополнительная рукоятка удобной формы

Топливный насос (праймер) - легкий запуск двигателя после длительного перерыва

Продуманная конструкция

Специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента

Предварительный подогрев карбюратора

Воздушный фильтр с системой предварительной очистки

Цепь Oilomatic отличается высоким качеством изготовления

Бензопила Stihl MS 211 C Ergostart 14 Picco 11390113062к имеет рычаг переключения из летнего в зимний режим. Отличается низким уровнем вибрации и выхлопных газов. Гарантирован быстрый запуск двигателя за счет пускового устройства ErgoStart. Предусмотрено устройство быстрого натяжения цепи. Воздушный фильтр с системой предварительной очистки гарантирует продолжительный срок службы агрегата. Модель незаменима для заготовки дров и строительства из дерева. Используемая пильная цепь не требует частой заточки, способствует более высокой плавности хода и снижению отдачи.