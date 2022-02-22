Бензопила Stihl MS 230 14 Picco используется для распиливания деревянных заготовок. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобство при работе с инструментом. А резиновое покрытие позволяет надежно удерживать прибор и не позволяет ему выскальзывать. Устройство быстрой натяжки цепи дает возможность просто менять оснастку без затрат времени.

Преимущества