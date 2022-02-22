Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
Арт. X188193
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.6
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Праймер
|Нет
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Бесключевая регулировка натяжения цепи
|Нет
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Бензопила Stihl MS 230 14 Picco используется для распиливания деревянных заготовок. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобство при работе с инструментом. А резиновое покрытие позволяет надежно удерживать прибор и не позволяет ему выскальзывать. Устройство быстрой натяжки цепи дает возможность просто менять оснастку без затрат времени.
Преимущества
- Дополнительная рукоять - для удобства работы
- Быстрое натяжение цепи - для экономии времени
- Большая мощность - для высокой производительности
- Кожух - ля защиты оператора от опилок
- Прорезиненные рукоятки - для надежного хвата
- STIHL ErgoStart - для простого запуска