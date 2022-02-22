Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
5.0
2
29 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
    Арт. X188193
    5.0
    2
    Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
    Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
    Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
    Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
    Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
    Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 230 14 Picco
      Бензопила Stihl MS 230 14 Picco

      Бензопила Stihl MS 230 14 Picco

      29 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X188193
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.6
      Праймер
      		Нет
      Бесключевая регулировка натяжения цепи
      		Нет
      Все характеристики
      29 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Цепь Stihl 63PS 36170000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
      1 019 ₽
      5.0
      Цепь Stihl 63PS 36170000050 (50 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 14")
      Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501513 (7,5 м, 25 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)
      300 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Toolberg 2501513 (7,5 м, 25 мм, с 3 фиксаторами, магнитом)
      Напильник круглый Stihl 56057734812, 4.8 мм, 0.325"
      220 ₽
      4.5
      Напильник круглый Stihl 56057734812, 4.8 мм, 0.325"
      Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
      210 ₽
      5.0
      Круглый напильник Stihl 56057734012 (3/8", 4 мм)
      Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
      795 ₽
      Моторное масло Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594, вязкость SAE-30
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060050 (14", 1,3 мм, 3/8", 50 звеньев)
      1 019 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060050 (14", 1,3 мм, 3/8", 50 звеньев)
      Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
      950 ₽
      5.0
      Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      28 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1,2x22 мм)
      Масло моторное полусинтетическое для 2-тактных двигателей Liqui Moly 2-Takt-Motoroil 1л 3958
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое для 2-тактных двигателей Liqui Moly 2-Takt-Motoroil 1л 3958
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Бензопила Stihl MS 230 14 Picco используется для распиливания деревянных заготовок. Дополнительная рукоятка обеспечивает удобство при работе с инструментом. А резиновое покрытие позволяет надежно удерживать прибор и не позволяет ему выскальзывать. Устройство быстрой натяжки цепи дает возможность просто менять оснастку без затрат времени.

        Преимущества 

        • Дополнительная рукоять - для удобства работы
        • Быстрое натяжение цепи - для экономии времени
        • Большая мощность - для высокой производительности
        • Кожух - ля защиты оператора от опилок
        • Прорезиненные рукоятки - для надежного хвата
        • STIHL ErgoStart - для простого запуска