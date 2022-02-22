Бензопила Stihl MS 230 C Ergostart 16" Picco 1,3mm 11232000829 предназначена для заготовки дров, строительства, ухода за парковыми территориями. Оборудована устройством быстрого натяжения цепи без использования вспомогательных инструментов. Благодаря специальным пружинам, находящимся между блоком двигателя и рукоятками, происходит гашение вибраций. Система ErgoStart способствует обеспечению плавного пуска бензопилы без рывков.

Преимущества