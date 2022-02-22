Бензопила Stihl MS 230 C Ergostart 16" Picco 1,3mm 11232000829
Арт. X188255
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|4.9
|
Праймер
|Нет
С этим товаром смотрят
Бензопила Stihl MS 230 C Ergostart 16" Picco 1,3mm 11232000829 предназначена для заготовки дров, строительства, ухода за парковыми территориями. Оборудована устройством быстрого натяжения цепи без использования вспомогательных инструментов. Благодаря специальным пружинам, находящимся между блоком двигателя и рукоятками, происходит гашение вибраций. Система ErgoStart способствует обеспечению плавного пуска бензопилы без рывков.
Преимущества
- Переключение из летнего в зимний режим
- Смазочная система Oilomatic - долгий срок службы цепи
- Холодный и горячий запуск, работа и выключение бензопилы - все управляется одним рычагом
- Быстрый запуск
- Система быстрого натяжения цепи
- Сниженный расход масла