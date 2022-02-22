Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Stihl MS 230 C Ergostart 16" Picco 1,3mm 11232000829
5.0
2
31 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 230 C Ergostart 16" Picco 1,3mm 11232000829
    Арт. X188255
    5.0
    2
    Бензопила Stihl MS 230 C Ergostart 16" Picco 1,3mm 11232000829

      Бензопила Stihl MS 230 C Ergostart 16" Picco 1,3mm 11232000829

      31 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X188255
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.9
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      31 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Набор для заточки пильных цепей: державка 4.0 мм ручка, напильник 4.0 мм, планка DDE 648-199
      290 ₽
      4.0
      Набор для заточки пильных цепей: державка 4.0 мм ручка, напильник 4.0 мм, планка DDE 648-199
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060055 (16", 1,3 мм, 55 звеньв)
      1 119 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060055 (16", 1,3 мм, 55 звеньв)
      Топливная канистра AVS TPK-Z 05
      390 ₽
      5.0
      Топливная канистра AVS TPK-Z 05
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Бензопила Stihl  MS 230 C Ergostart 16" Picco 1,3mm  11232000829 предназначена для заготовки дров, строительства, ухода за парковыми территориями. Оборудована устройством быстрого натяжения цепи без использования вспомогательных инструментов. Благодаря специальным пружинам, находящимся между блоком двигателя и рукоятками, происходит гашение вибраций. Система ErgoStart способствует обеспечению плавного пуска бензопилы без рывков.

        Преимущества

        • Переключение из летнего в зимний режим
        • Смазочная система Oilomatic - долгий срок службы цепи
        • Холодный и горячий запуск, работа и выключение бензопилы - все управляется одним рычагом
        • Быстрый запуск
        • Система быстрого натяжения цепи
        • Сниженный расход масла