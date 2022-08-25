Бензопила Stihl MS250 14

Преимущества

Мощность позволяет использовать его для заготовки дров и строительства из дерева

Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см

Малый вес

Система антивибрации защищает кисти рук оператора

Бензопила STIHL MS 250 предназначена для ухода за земельным участком, формирования кроны деревьев, прореживания древесной растительности и распиловки дров. Это - лёгкий, удобный и, в то же время, достаточно мощный инструмент с надёжной оснасткой STIHL.