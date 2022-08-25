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Бензопила Stihl MS250 14
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS250 14
    Арт. X188195
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS250 14

      Бензопила Stihl MS250 14

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188195
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила STIHL MS 250 предназначена для ухода за земельным участком, формирования кроны деревьев, прореживания древесной растительности и распиловки дров.  Это - лёгкий, удобный и, в то же время, достаточно мощный инструмент с надёжной оснасткой STIHL. 

        Преимущества

        • Мощность позволяет использовать его для заготовки дров и строительства из дерева
        • Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см
        • Малый вес
        • Система антивибрации защищает кисти рук оператора