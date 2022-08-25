Бензопила Stihl MS250 14
Арт. X188195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.6
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Праймер
|Нет
- Бензопила STIHL MS 250 предназначена для ухода за земельным участком, формирования кроны деревьев, прореживания древесной растительности и распиловки дров. Это - лёгкий, удобный и, в то же время, достаточно мощный инструмент с надёжной оснасткой STIHL.
Преимущества
- Мощность позволяет использовать его для заготовки дров и строительства из дерева
- Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см
- Малый вес
- Система антивибрации защищает кисти рук оператора