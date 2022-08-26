Бензопила Stihl MS250 16
Арт. 77777X188178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.6
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Праймер
|Да
- Бензопила Stihl MS 250 16" 11232000831 используется для распиливания предметов из дерева, а также для ухода за садовым участком. Имеет одноцилиндровый двухтактный двигатель мощностью 3.1 л.с. Эффективная антивибрационная система уберегает оператора от заболеваний кистей. Предусмотрены системы безопасности: инерционный тормоз цепи, цепеуловитель и клавиша от случайного нажатия на кнопку газа. Один рычаг отвечает за включение и выключение бензопилы, а также за холодный и горячий запуск. Данный инструмент может использоваться для валки небольших деревьев
Преимущества
- Задняя защита для рук
- Зубчатый упор
- Цепь Oilomatic Picco Micro 3 - быстрое и качественный распил древесины
- Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента
- Зимний режим работы
- Долгий срок службы