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Бензопила Stihl MS250 16
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS250 16
    Арт. 77777X188178
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS250 16

      Бензопила Stihl MS250 16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X188178
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.6
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Stihl MS 250 16" 11232000831 используется для распиливания предметов из дерева, а также для ухода за садовым участком. Имеет одноцилиндровый двухтактный двигатель мощностью 3.1 л.с. Эффективная антивибрационная система уберегает оператора от заболеваний кистей. Предусмотрены системы безопасности: инерционный тормоз цепи, цепеуловитель и клавиша от случайного нажатия на кнопку газа. Один рычаг отвечает за включение и выключение бензопилы, а также за холодный и горячий запуск. Данный инструмент может использоваться для валки небольших деревьев

        Преимущества

        • Задняя защита для рук
        • Зубчатый упор
        • Цепь Oilomatic Picco Micro 3 - быстрое и качественный распил древесины
        • Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента
        • Зимний режим работы
        • Долгий срок службы