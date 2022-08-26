Бензопила Stihl MS250 16

Преимущества

Задняя защита для рук

Зубчатый упор

Цепь Oilomatic Picco Micro 3 - быстрое и качественный распил древесины

Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента

Зимний режим работы

Долгий срок службы

Бензопила Stihl MS 250 16" 11232000831 используется для распиливания предметов из дерева, а также для ухода за садовым участком. Имеет одноцилиндровый двухтактный двигатель мощностью 3.1 л.с. Эффективная антивибрационная система уберегает оператора от заболеваний кистей. Предусмотрены системы безопасности: инерционный тормоз цепи, цепеуловитель и клавиша от случайного нажатия на кнопку газа. Один рычаг отвечает за включение и выключение бензопилы, а также за холодный и горячий запуск. Данный инструмент может использоваться для валки небольших деревьев