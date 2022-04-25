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Бензопила Stihl MS250 16"Picco 1,3мм+кожух new 11232000329k2
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS250 16"Picco 1,3мм+кожух new 11232000329k2
    Арт. X18809191
    5.0
    2
    Бензопила Stihl MS250 16"Picco 1,3мм+кожух new 11232000329k2
    Бензопила Stihl MS250 16"Picco 1,3мм+кожух new 11232000329k2
      Бензопила Stihl MS250 16"Picco 1,3мм+кожух new 11232000329k2
      Бензопила Stihl MS250 16"Picco 1,3мм+кожух new 11232000329k2

      Бензопила Stihl MS250 16"Picco 1,3мм+кожух new 11232000329k2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809191
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Stihl MS250 16"Picco 1,3мм+кожух new 11232000329k2 используется для распиливания предметов из дерева, а также для ухода за садовым участком. Эффективная антивибрационная система уберегает оператора от заболеваний кистей. Предусмотрены системы безопасности: инерционный тормоз цепи, цепеуловитель и клавиша от случайного нажатия на кнопку газа. Один рычаг отвечает за включение и выключение бензопилы, а также за холодный и горячий запуск. Данный инструмент может использоваться для валки небольших деревьев.

        Преимущества 

        • Задняя защита для рук
        • Зубчатый упор
        • Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента
        • Зимний режим работы
        • Долгий срок службы