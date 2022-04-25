Бензопила Stihl MS250 16"Picco 1,3мм+кожух new 11232000329k2
Арт. X18809191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5
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Праймер
|Нет
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- Бензопила Stihl MS250 16"Picco 1,3мм+кожух new 11232000329k2 используется для распиливания предметов из дерева, а также для ухода за садовым участком. Эффективная антивибрационная система уберегает оператора от заболеваний кистей. Предусмотрены системы безопасности: инерционный тормоз цепи, цепеуловитель и клавиша от случайного нажатия на кнопку газа. Один рычаг отвечает за включение и выключение бензопилы, а также за холодный и горячий запуск. Данный инструмент может использоваться для валки небольших деревьев.
Преимущества
- Задняя защита для рук
- Зубчатый упор
- Топливные и масляные баки с крышками, открываемыми без инструмента
- Зимний режим работы
- Долгий срок службы