Бензопила Stihl MS250C Ergostart 16" Picco 1,3мм+кожух new 11232000833

Преимущества

Предварительный подогрев карбюратора предотвращает обледенение двигателя. С пилой можно работать зимой

Тормоз QuickStop останавливает цепь за доли секунды. Предотвращает травмы при обратном ударе

Антивибрационная система снижает нагрузку на руки. Снижает утомляемость и предотвращает возникновение синдрома белых пальцев

Компенсатор сохраняет стабильным приток воздуха при загрязнении воздушного фильтра. Позволяет реже прерывать работу на очистку фильтра

Система смазки цепи Ematic экономит масло. Расход снижается на 50%

Один рычаг отвечает за выбор режима запуска и выключение. Для переключения рычага не придётся снимать ладони с рукояток

Присосавшаяся или примёрзшая крышка бака отвинчивается без дополнительных инструментов. Просто выдвиньте упор и слегка поверните

Защитный кожух упрощает перевозку бензопилы

Бензопила Stihl MS250C Ergostart 16" Picco - практичная бензопила. Комфортный запуск с помощью пускового устройства ErgoStart. Удобное натягивание цепи благодаря практичному устройству быстрого натяжения цепи. Большой запас мощности для заготовки дров или возведения деревянных построек. Отлично подходит для валки деревьев диаметром до 30 см.