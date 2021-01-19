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Бензопила Stihl MS 310 18" 11272000377
4.5
2
53 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 310 18" 11272000377
    Арт. X18809315
    4.5
    2
    Бензопила Stihl MS 310 18" 11272000377
    Бензопила Stihl MS 310 18" 11272000377
      Бензопила Stihl MS 310 18" 11272000377
      Бензопила Stihl MS 310 18" 11272000377

      Бензопила Stihl MS 310 18" 11272000377

      53 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18809315
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.9
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      53 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Stihl MS 310 18" 11272000377 - надёжный, легкий, мощный и долговечный инструмент, предназначенный для строительства, заготовки леса в насаждениях малой и средней плотности, прореживания, рубки, заготовки дров для коммунальной сферы или сельского хозяйства. Устройство способно работать даже в экстремальных условиях. Это динамичная бензопила с идеальной удельной массой. Динамическое ускорение. Прибор обладает очень низким уровнем вибрации. Высокий крутящий момент. 

        Преимущества  

        • Антивибрационная система
        • Надежность
        • Малый вес
        • Декомпрессионный клапан 
        • Мощность
        • Насос подачи смазки
        • Долгий срок службы
        • Предварительный подогрев карбюратора
        • Пусковое устройство ElastoStart 
        • Система смазки цепи Ematic
        • Возможность работать в экстремальных условиях
        • Низкий уровень вибрации