Бензопила Stihl MS 310 18" 11272000377
Арт. X18809315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.9
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Праймер
|Нет
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- Бензопила Stihl MS 310 18" 11272000377 - надёжный, легкий, мощный и долговечный инструмент, предназначенный для строительства, заготовки леса в насаждениях малой и средней плотности, прореживания, рубки, заготовки дров для коммунальной сферы или сельского хозяйства. Устройство способно работать даже в экстремальных условиях. Это динамичная бензопила с идеальной удельной массой. Динамическое ускорение. Прибор обладает очень низким уровнем вибрации. Высокий крутящий момент.
Преимущества
- Антивибрационная система
- Надежность
- Малый вес
- Декомпрессионный клапан
- Мощность
- Насос подачи смазки
- Долгий срок службы
- Предварительный подогрев карбюратора
- Пусковое устройство ElastoStart
- Система смазки цепи Ematic
- Возможность работать в экстремальных условиях
- Низкий уровень вибрации