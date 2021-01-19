Преимущества

Антивибрационная система

Надежность

Малый вес

Декомпрессионный клапан

Мощность

Насос подачи смазки

Долгий срок службы

Предварительный подогрев карбюратора

Пусковое устройство ElastoStart

Система смазки цепи Ematic

Возможность работать в экстремальных условиях

Низкий уровень вибрации

Бензопила Stihl MS 310 18" 11272000377 - надёжный, легкий, мощный и долговечный инструмент, предназначенный для строительства, заготовки леса в насаждениях малой и средней плотности, прореживания, рубки, заготовки дров для коммунальной сферы или сельского хозяйства. Устройство способно работать даже в экстремальных условиях. Это динамичная бензопила с идеальной удельной массой. Динамическое ускорение. Прибор обладает очень низким уровнем вибрации. Высокий крутящий момент.