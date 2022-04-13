Бензопила Stihl MS 361 18" 11352000326z - профессиональный инструмент мощностью 3.4 кВт, предназначенный для валки деревьев и использования в строительстве деревянных конструкций. Способна выдерживать продолжительные экстремальные нагрузки и работать в самых тяжелых условиях. Сбалансированный цент тяжести, эффективная антивибрационная система и малый вес обеспечивают комфортную и неутомительную работу. Декомпрессионный клапан продлевает срок службы системы пуска и уменьшает сопротивление дроссельного шнура.

Преимущества