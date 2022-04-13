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Бензопила Stihl MS 361 18" 11352000326z
5.0
2
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Stihl MS 361 18" 11352000326z
    Арт. 77777X188150
    5.0
    2
    Бензопила Stihl MS 361 18" 11352000326z
    Бензопила Stihl MS 361 18" 11352000326z
      Бензопила Stihl MS 361 18" 11352000326z
      Бензопила Stihl MS 361 18" 11352000326z

      Бензопила Stihl MS 361 18" 11352000326z

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X188150
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.6
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Бензопила Stihl MS 361 18" 11352000326z - профессиональный инструмент мощностью 3.4 кВт, предназначенный для валки деревьев и использования в строительстве деревянных конструкций. Способна выдерживать продолжительные экстремальные нагрузки и работать в самых тяжелых условиях. Сбалансированный цент тяжести, эффективная антивибрационная система и малый вес обеспечивают комфортную и неутомительную работу. Декомпрессионный клапан продлевает срок службы системы пуска и уменьшает сопротивление дроссельного шнура.

        Преимущества

        • Удобные рукоятки
        • Эффективная система фильтрации воздуха
        • Простое техническое обслуживание
        • Запатентованные крышки для топливного и масляного баков
        • Система Stihl Ematic - для эффективной смазки пильной цепи, она позволяет уменьшить расход масла на 50%
        • Ручная регулировка подачи масла