Бензопила Stihl MS 361 18" 11352000326z
Арт. 77777X188150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.6
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Праймер
|Нет
Бензопила Stihl MS 361 18" 11352000326z - профессиональный инструмент мощностью 3.4 кВт, предназначенный для валки деревьев и использования в строительстве деревянных конструкций. Способна выдерживать продолжительные экстремальные нагрузки и работать в самых тяжелых условиях. Сбалансированный цент тяжести, эффективная антивибрационная система и малый вес обеспечивают комфортную и неутомительную работу. Декомпрессионный клапан продлевает срок службы системы пуска и уменьшает сопротивление дроссельного шнура.
Преимущества
- Удобные рукоятки
- Эффективная система фильтрации воздуха
- Простое техническое обслуживание
- Запатентованные крышки для топливного и масляного баков
- Система Stihl Ematic - для эффективной смазки пильной цепи, она позволяет уменьшить расход масла на 50%
- Ручная регулировка подачи масла