Бензопила Sturm GC 99376

Преимущества

Компактный инструмент с весом всего 4.01 кг

Хромированный цилиндр двигателя

Приводная звездочка с 6-ю зубьями

Карбюратор Walblo

Автоматическая смазка цепи

У бензопилы Sturm GC99376 предусмотрено устройство натяжения пильной гарнитуры

Два компрессорных кольца

Бензопила Sturm GC99376 - инструмент небольшой мощности, применяемый в быту для заготовки дров и валки небольших деревьев. Оснащен бензиновым 2-тактным двигателем мощностью 2.4 л.с., цилиндр двигателя хромированный. В качестве топлива применяется смесь бензина со специальным маслом для 2-тактного двигателя. Скорость вращения на холостом ходу 2600 об./мин. Пила укомплектована шиной длиной 40.5 см. Смазка цепи происходит автоматически. Безопасное пиление гарантировано тормозом цепи, автоматически останавливающим цепь при возникновении отдачи. Также в пиле предусмотрено легкое натяжения цепи и быстрый старт двигателя