Бензопила Sturm GC 99376
Арт. X188273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.2
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Праймер
|Нет
- Бензопила Sturm GC99376 - инструмент небольшой мощности, применяемый в быту для заготовки дров и валки небольших деревьев. Оснащен бензиновым 2-тактным двигателем мощностью 2.4 л.с., цилиндр двигателя хромированный. В качестве топлива применяется смесь бензина со специальным маслом для 2-тактного двигателя. Скорость вращения на холостом ходу 2600 об./мин. Пила укомплектована шиной длиной 40.5 см. Смазка цепи происходит автоматически. Безопасное пиление гарантировано тормозом цепи, автоматически останавливающим цепь при возникновении отдачи. Также в пиле предусмотрено легкое натяжения цепи и быстрый старт двигателя
Преимущества
- Компактный инструмент с весом всего 4.01 кг
- Хромированный цилиндр двигателя
- Приводная звездочка с 6-ю зубьями
- Карбюратор Walblo
- Автоматическая смазка цепи
- У бензопилы Sturm GC99376 предусмотрено устройство натяжения пильной гарнитуры
- Два компрессорных кольца