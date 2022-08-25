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Бензопила Sturm GC 99376
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Sturm GC 99376
    Арт. X188273
    5.0
    1
    Бензопила Sturm GC 99376

      Бензопила Sturm GC 99376

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X188273
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.2
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Sturm GC99376 - инструмент небольшой мощности, применяемый в быту для заготовки дров и валки небольших деревьев. Оснащен бензиновым 2-тактным двигателем мощностью 2.4 л.с., цилиндр двигателя хромированный. В качестве топлива применяется смесь бензина со специальным маслом для 2-тактного двигателя. Скорость вращения на холостом ходу 2600 об./мин. Пила укомплектована шиной длиной 40.5 см. Смазка цепи происходит автоматически. Безопасное пиление гарантировано тормозом цепи, автоматически останавливающим цепь при возникновении отдачи. Также в пиле предусмотрено легкое натяжения цепи и быстрый старт двигателя

        Преимущества

        • Компактный инструмент с весом всего 4.01 кг
        • Хромированный цилиндр двигателя
        • Приводная звездочка с 6-ю зубьями
        • Карбюратор Walblo
        • Автоматическая смазка цепи
        • У бензопилы Sturm GC99376 предусмотрено устройство натяжения пильной гарнитуры
        • Два компрессорных кольца