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Бензопила Sturm GC 9945 B
4.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Sturm GC 9945 B
    Арт. X18809185
    4.0
    1
    Бензопила Sturm GC 9945 B
    Бензопила Sturm GC 9945 B
    Бензопила Sturm GC 9945 B
    Бензопила Sturm GC 9945 B
    Бензопила Sturm GC 9945 B
    Бензопила Sturm GC 9945 B
    Бензопила Sturm GC 9945 B
      Бензопила Sturm GC 9945 B
      Бензопила Sturm GC 9945 B
      Бензопила Sturm GC 9945 B
      Бензопила Sturm GC 9945 B
      Бензопила Sturm GC 9945 B
      Бензопила Sturm GC 9945 B
      Бензопила Sturm GC 9945 B

      Бензопила Sturm GC 9945 B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X18809185
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.8
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила STURM GC9945B с мощностью 2.4 кВт предназначена для спиливания веток, срезания сучков и заготовки дров. Эта пила бытового уровня, поэтому не стоит ее использовать более 10-15 минут без перерыва. Объем двигателя - 45 см3 , длина шины - 45,5 см

        Преимущества

        • Быстрый доступ к воздушному фильтру и карбюратору
        • Наличие рычага, предохраняющего от незапланированного запуска инструмента