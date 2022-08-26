Бензопила Sturm GC 9945 B

Преимущества

Быстрый доступ к воздушному фильтру и карбюратору

Наличие рычага, предохраняющего от незапланированного запуска инструмента

Бензопила STURM GC9945B с мощностью 2.4 кВт предназначена для спиливания веток, срезания сучков и заготовки дров. Эта пила бытового уровня, поэтому не стоит ее использовать более 10-15 минут без перерыва. Объем двигателя - 45 см3 , длина шины - 45,5 см