Бензопила Sturm GC 9945 B
Арт. X18809185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.8
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Праймер
|Нет
- Бензопила STURM GC9945B с мощностью 2.4 кВт предназначена для спиливания веток, срезания сучков и заготовки дров. Эта пила бытового уровня, поэтому не стоит ее использовать более 10-15 минут без перерыва. Объем двигателя - 45 см3 , длина шины - 45,5 см
Преимущества
- Быстрый доступ к воздушному фильтру и карбюратору
- Наличие рычага, предохраняющего от незапланированного запуска инструмента