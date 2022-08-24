Бензопила Sturm GC 99451 B
Арт. X18809252
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.1
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Праймер
|Нет
- Бензопила Sturm GC99451B используется в бытовых целях. Подходит для распиливания бревен, обрезки сучьев и валки небольших деревьев. Длина реза составляет 450 мм. Бензопила независима от источника электроэнергии. Встроенная антивибрационная система позволяет снизить нагрузку на пользователя. Цепной тормоз повышает безопасность при работе с инструментом
Преимущества
- Легкий запуск двигателя
- Сбалансированная конструкция
- Боковое натяжение цепи
- Воздушное охлаждение двигателя
- Тип топлива: смесь бензина с маслом
- Задняя защита руки
- Антивибрационная система