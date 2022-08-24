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Бензопила Sturm GC 99451 B
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Sturm GC 99451 B
    Арт. X18809252
    5.0
    1
    Бензопила Sturm GC 99451 B
    Бензопила Sturm GC 99451 B
    Бензопила Sturm GC 99451 B
    Бензопила Sturm GC 99451 B
    Бензопила Sturm GC 99451 B
    Бензопила Sturm GC 99451 B
      Бензопила Sturm GC 99451 B
      Бензопила Sturm GC 99451 B
      Бензопила Sturm GC 99451 B
      Бензопила Sturm GC 99451 B
      Бензопила Sturm GC 99451 B
      Бензопила Sturm GC 99451 B

      Бензопила Sturm GC 99451 B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X18809252
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.1
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Sturm GC99451B используется в бытовых целях. Подходит для распиливания бревен, обрезки сучьев и валки небольших деревьев. Длина реза составляет 450 мм. Бензопила независима от источника электроэнергии. Встроенная антивибрационная система позволяет снизить нагрузку на пользователя. Цепной тормоз повышает безопасность при работе с инструментом

        Преимущества

        • Легкий запуск двигателя
        • Сбалансированная конструкция
        • Боковое натяжение цепи
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Тип топлива: смесь бензина с маслом
        • Задняя защита руки
        • Антивибрационная система