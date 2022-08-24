Бензопила Sturm GC 99451 B

Преимущества

Легкий запуск двигателя

Сбалансированная конструкция

Боковое натяжение цепи

Воздушное охлаждение двигателя

Тип топлива: смесь бензина с маслом

Задняя защита руки

Антивибрационная система

Бензопила Sturm GC99451B используется в бытовых целях. Подходит для распиливания бревен, обрезки сучьев и валки небольших деревьев. Длина реза составляет 450 мм. Бензопила независима от источника электроэнергии. Встроенная антивибрационная система позволяет снизить нагрузку на пользователя. Цепной тормоз повышает безопасность при работе с инструментом