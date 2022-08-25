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Бензопила Sturm GC 99502
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Sturm GC 99502
    Арт. X188281
    5.0
    1
    Бензопила Sturm GC 99502
    Бензопила Sturm GC 99502
    Бензопила Sturm GC 99502
    Бензопила Sturm GC 99502
    Бензопила Sturm GC 99502
    Бензопила Sturm GC 99502
    Бензопила Sturm GC 99502
      Бензопила Sturm GC 99502
      Бензопила Sturm GC 99502
      Бензопила Sturm GC 99502
      Бензопила Sturm GC 99502
      Бензопила Sturm GC 99502
      Бензопила Sturm GC 99502
      Бензопила Sturm GC 99502

      Бензопила Sturm GC 99502

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X188281
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.5
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Sturm GC99502 - мощный инструмент профессионального класса. Отлично подходит для валки деревьев и распила дров. Имеет прочны корпус и надежную антивибрационную систему. Пила оснащена бензиновым двигателем мощностью 3 л.с, цилиндр двигателя хромированный, объемом 49.3 куб.см. Пильная гарнитура состоит из шины длиной 50 см, шаг цепи 0.325 дюйма. Цепь вращается от приводной звездочки с 6-ю зубьями. Скорость холостого хода 3000 об/мин. В инструменте предусмотрены такие функции, как тормоз цепи, автоматическая смазка, быстрое натяжение цепи, а также легкий старт. Пила отлично сбалансирована и оснащена удобными рукоятками и рычагами управления

        Преимущества

        • Надежный и долговечный двигатель
        • Легкодоступные для обслуживания фильтр и свеча зажигания
        • Хромированный цилиндр двигателя
        • Карбюратор Walblo
        • У бензопилы Sturm GC99502 есть автоматическая смазка цепи
        • Звездочка с 6-ю зубьями
        • Устройство натяжения пильной гарнитуры
        • Два компрессорных кольца