Бензопила Sturm GC 99502

Преимущества

Надежный и долговечный двигатель

Легкодоступные для обслуживания фильтр и свеча зажигания

Хромированный цилиндр двигателя

Карбюратор Walblo

У бензопилы Sturm GC99502 есть автоматическая смазка цепи

Звездочка с 6-ю зубьями

Устройство натяжения пильной гарнитуры

Два компрессорных кольца

Бензопила Sturm GC99502 - мощный инструмент профессионального класса. Отлично подходит для валки деревьев и распила дров. Имеет прочны корпус и надежную антивибрационную систему. Пила оснащена бензиновым двигателем мощностью 3 л.с, цилиндр двигателя хромированный, объемом 49.3 куб.см. Пильная гарнитура состоит из шины длиной 50 см, шаг цепи 0.325 дюйма. Цепь вращается от приводной звездочки с 6-ю зубьями. Скорость холостого хода 3000 об/мин. В инструменте предусмотрены такие функции, как тормоз цепи, автоматическая смазка, быстрое натяжение цепи, а также легкий старт. Пила отлично сбалансирована и оснащена удобными рукоятками и рычагами управления