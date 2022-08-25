Бензопила Sturm GC 99502
Арт. X188281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.5
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Праймер
|Нет
- Бензопила Sturm GC99502 - мощный инструмент профессионального класса. Отлично подходит для валки деревьев и распила дров. Имеет прочны корпус и надежную антивибрационную систему. Пила оснащена бензиновым двигателем мощностью 3 л.с, цилиндр двигателя хромированный, объемом 49.3 куб.см. Пильная гарнитура состоит из шины длиной 50 см, шаг цепи 0.325 дюйма. Цепь вращается от приводной звездочки с 6-ю зубьями. Скорость холостого хода 3000 об/мин. В инструменте предусмотрены такие функции, как тормоз цепи, автоматическая смазка, быстрое натяжение цепи, а также легкий старт. Пила отлично сбалансирована и оснащена удобными рукоятками и рычагами управления
Преимущества
- Надежный и долговечный двигатель
- Легкодоступные для обслуживания фильтр и свеча зажигания
- Хромированный цилиндр двигателя
- Карбюратор Walblo
- У бензопилы Sturm GC99502 есть автоматическая смазка цепи
- Звездочка с 6-ю зубьями
- Устройство натяжения пильной гарнитуры
- Два компрессорных кольца