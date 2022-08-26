Бензопила Sturm GC 99521 B

Преимущества

Легкий запуск двигателя

Сбалансированная конструкция

Боковое натяжение цепи

Воздушное охлаждение двигателя

Тип топлива: смесь бензина с маслом

Задняя защита руки

Антивибрационная система

Бензопила Sturm GC99521B используется при возведении строительных конструкций, для валки деревьев и обрезки сучьев. Укомплектована двухтактным двигателем мощностью 2.9 кВт. Сопротивление пускового троса снижено, что обеспечивает легкий запуск инструмента в работу. Тормоз цепи отвечает за безопасное использование. Антивибрационная система позволяет снизить нагрузку на оператора