Бензопила Sturm GC 99521 B
Арт. X18809250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.15
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Праймер
|Нет
- Бензопила Sturm GC99521B используется при возведении строительных конструкций, для валки деревьев и обрезки сучьев. Укомплектована двухтактным двигателем мощностью 2.9 кВт. Сопротивление пускового троса снижено, что обеспечивает легкий запуск инструмента в работу. Тормоз цепи отвечает за безопасное использование. Антивибрационная система позволяет снизить нагрузку на оператора
Преимущества
- Легкий запуск двигателя
- Сбалансированная конструкция
- Боковое натяжение цепи
- Воздушное охлаждение двигателя
- Тип топлива: смесь бензина с маслом
- Задняя защита руки
- Антивибрационная система