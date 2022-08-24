Преимущества

Компактный инструмент с весом всего 4 кг

Хромированный цилиндр двигателя

Карбюратор Walblo

Автоматическая смазка цепи

Устройство натяжения пильной гарнитур

У бензопилы Sturm GC99374 есть два компрессорных кольца

Бензопила Sturm GC99374 - инструмент небольшой мощности, используемый в быту для пиления дров и валки небольших деревьев. Имеет эргономичную конструкцию, с ним очень легко работать. Инструмент оснащен бензиновым 2-х тактным двигателем мощностью 2.4 л.с., цилиндр двигателя хромированный и имеет объем 36 куб.см. В качестве топлива применяется смесь бензина АИ92 со специальным маслом для 2-х тактного двигателя. Скорость вращения на холостом ходу 2600 об./мин. Пила укомплектована шиной длиной 35 см и цепью соответствующей длины. Смазка цепи происходит автоматически. Безопасное пиление гарантировано тормозом цепи, автоматически останавливающим цепь при возникновении отдачи. Также в пиле предусмотрено легкое натяжения цепи и быстрый старт двигателя