Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензопила Sturm GC99374
5.0
1
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Sturm GC99374
    Арт. X188272
    5.0
    1
    Бензопила Sturm GC99374
    Бензопила Sturm GC99374
    Бензопила Sturm GC99374
    Бензопила Sturm GC99374
    Бензопила Sturm GC99374
    Бензопила Sturm GC99374
      Бензопила Sturm GC99374
      Бензопила Sturm GC99374
      Бензопила Sturm GC99374
      Бензопила Sturm GC99374
      Бензопила Sturm GC99374
      Бензопила Sturm GC99374

      Бензопила Sturm GC99374

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X188272
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Израиль
      Вес, кг
      		4
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензопила Sturm GC99374 - инструмент небольшой мощности, используемый в быту для пиления дров и валки небольших деревьев. Имеет эргономичную конструкцию, с ним очень легко работать. Инструмент оснащен бензиновым 2-х тактным двигателем мощностью 2.4 л.с., цилиндр двигателя хромированный и имеет объем 36 куб.см. В качестве топлива применяется смесь бензина АИ92 со специальным маслом для 2-х тактного двигателя. Скорость вращения на холостом ходу 2600 об./мин. Пила укомплектована шиной длиной 35 см и цепью соответствующей длины. Смазка цепи происходит автоматически. Безопасное пиление гарантировано тормозом цепи, автоматически останавливающим цепь при возникновении отдачи. Также в пиле предусмотрено легкое натяжения цепи и быстрый старт двигателя

        Преимущества

        • Компактный инструмент с весом всего 4 кг
        • Хромированный цилиндр двигателя
        • Карбюратор Walblo
        • Автоматическая смазка цепи
        • Устройство натяжения пильной гарнитур
        • У бензопилы Sturm GC99374 есть два компрессорных кольца