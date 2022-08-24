Бензопила Sturm GC99374
Арт. X188272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Израиль
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Вес, кг
|4
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Праймер
|Нет
- Бензопила Sturm GC99374 - инструмент небольшой мощности, используемый в быту для пиления дров и валки небольших деревьев. Имеет эргономичную конструкцию, с ним очень легко работать. Инструмент оснащен бензиновым 2-х тактным двигателем мощностью 2.4 л.с., цилиндр двигателя хромированный и имеет объем 36 куб.см. В качестве топлива применяется смесь бензина АИ92 со специальным маслом для 2-х тактного двигателя. Скорость вращения на холостом ходу 2600 об./мин. Пила укомплектована шиной длиной 35 см и цепью соответствующей длины. Смазка цепи происходит автоматически. Безопасное пиление гарантировано тормозом цепи, автоматически останавливающим цепь при возникновении отдачи. Также в пиле предусмотрено легкое натяжения цепи и быстрый старт двигателя
Преимущества
- Компактный инструмент с весом всего 4 кг
- Хромированный цилиндр двигателя
- Карбюратор Walblo
- Автоматическая смазка цепи
- Устройство натяжения пильной гарнитур
- У бензопилы Sturm GC99374 есть два компрессорных кольца