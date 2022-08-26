Бензорез Husqvarna K-760
Арт. 77777X18819
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Швейцария
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Вес, кг
|9.9
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Антивибрационная система
|Нет
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Расход топлива, л/ч
|1.71
- Бензорез Husqvarna K760 - это мощный инструмент, сконструированный для использования при спасательных работах, расчистке территории от завалов. Область применения - резка камня, бетона, металла. Модель оснащена хорошо видимым в дыму и пыли защитным кожухом и регулируемым ремнем для переноски, которые помогают контролировать работу инструмента в экстремальных условиях.
Преимущества
- Двигатель стехнологией DuaiCharge: высокий крутящий момент, мощность и сниженный выхлоп газов
- Система центробежной трехступенчатой очистки воздуха Active AirFiltration
- Система SmartCarb гарантирует высокую мощность двигателя и низкий расход топлива
- Надежный поликлиновой ремень лучше передает мощность
- DEX – комплект для влажной резки со сниженным раходом воды
- Простота пуска обеспечивается декомпрессионным клапаном и продувкой воздухом