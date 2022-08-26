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Бензорез Husqvarna K-760
5.0
1
Найти аналог
Бензорезы
    Бензорез Husqvarna K-760
    Арт. 77777X18819
    5.0
    1
    Бензорез Husqvarna K-760

      Бензорез Husqvarna K-760

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X18819
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Родина бренда
      		Швейцария
      Вес, кг
      		9.9
      Антивибрационная система
      		Нет
      Расход топлива, л/ч
      		1.71
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензорез Husqvarna K760 - это мощный инструмент, сконструированный для использования при спасательных работах, расчистке территории от завалов. Область применения - резка камня, бетона, металла. Модель оснащена хорошо видимым в дыму и пыли защитным кожухом и регулируемым ремнем для переноски, которые помогают контролировать работу инструмента в экстремальных условиях.

        Преимущества 

        • Двигатель стехнологией DuaiCharge: высокий крутящий момент, мощность и сниженный выхлоп газов
        • Система центробежной трехступенчатой очистки воздуха Active AirFiltration
        • Система SmartCarb гарантирует высокую мощность двигателя и низкий расход топлива
        • Надежный поликлиновой ремень лучше передает мощность
        • DEX – комплект для влажной резки со сниженным раходом воды
        • Простота пуска обеспечивается декомпрессионным клапаном и продувкой воздухом