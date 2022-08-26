Бензорез Husqvarna K-760

Преимущества

Двигатель стехнологией DuaiCharge: высокий крутящий момент, мощность и сниженный выхлоп газов

Система центробежной трехступенчатой очистки воздуха Active AirFiltration

Система SmartCarb гарантирует высокую мощность двигателя и низкий расход топлива

Надежный поликлиновой ремень лучше передает мощность

DEX – комплект для влажной резки со сниженным раходом воды

Простота пуска обеспечивается декомпрессионным клапаном и продувкой воздухом

Бензорез Husqvarna K760 - это мощный инструмент, сконструированный для использования при спасательных работах, расчистке территории от завалов. Область применения - резка камня, бетона, металла. Модель оснащена хорошо видимым в дыму и пыли защитным кожухом и регулируемым ремнем для переноски, которые помогают контролировать работу инструмента в экстремальных условиях.