Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake

Преимущества

Низкий уровень вибраций

Герметизированная передача

Удобный контроль топлива

Специально разработанные сдваиваемые режущие диски

Простота в управлении

Эффективная система фильтрации

Бензорез Husqvarna Construction K760 CUT-N-BREAK 9671957-01 отличается низким уровнем шума и вибраций во время работы. Повышенная герметизация двигателя снижает риск проскальзывания ремня и преждевременного износа. Наличие индикатора уровня топлива в баке позволяет во время дозаправить инструмент. Специальная накладка на рукоятке обеспечит надежный хват и удобную работу.