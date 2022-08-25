Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake
Арт. 77777X18820
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|9.6
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Антивибрационная система
|Нет
- Бензорез Husqvarna Construction K760 CUT-N-BREAK 9671957-01 отличается низким уровнем шума и вибраций во время работы. Повышенная герметизация двигателя снижает риск проскальзывания ремня и преждевременного износа. Наличие индикатора уровня топлива в баке позволяет во время дозаправить инструмент. Специальная накладка на рукоятке обеспечит надежный хват и удобную работу.
Преимущества
- Низкий уровень вибраций
- Герметизированная передача
- Удобный контроль топлива
- Специально разработанные сдваиваемые режущие диски
- Простота в управлении
- Эффективная система фильтрации