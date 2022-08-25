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Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake
4.0
1
Найти аналог
Бензорезы
    Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake
    Арт. 77777X18820
    4.0
    1
    Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake
    Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake
    Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake
    Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake
      Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake
      Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake
      Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake
      Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake

      Бензорез Husqvarna K-760 Cut-n-Breake

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777X18820
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		9.6
      Антивибрационная система
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензорез Husqvarna Construction K760 CUT-N-BREAK 9671957-01 отличается низким уровнем шума и вибраций во время работы. Повышенная герметизация двигателя снижает риск проскальзывания ремня и преждевременного износа. Наличие индикатора уровня топлива в баке позволяет во время дозаправить инструмент. Специальная накладка на рукоятке обеспечит надежный хват и удобную работу.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибраций
        • Герметизированная передача
        • Удобный контроль топлива
        • Специально разработанные сдваиваемые режущие диски
        • Простота в управлении
        • Эффективная система фильтрации