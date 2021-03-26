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Бензорез Stihl TS 420 42380112810 (350 мм)
5.0
1
Найти аналог
Бензорезы
    Бензорез Stihl TS 420 42380112810 (350 мм)
    Арт. X188236
    5.0
    1
    Бензорез Stihl TS 420 42380112810 (350 мм)
    Бензорез Stihl TS 420 42380112810 (350 мм)
    Бензорез Stihl TS 420 42380112810 (350 мм)
      Бензорез Stihl TS 420 42380112810 (350 мм)
      Бензорез Stihl TS 420 42380112810 (350 мм)
      Бензорез Stihl TS 420 42380112810 (350 мм)

      Бензорез Stihl TS 420 42380112810 (350 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188236
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		9.6
      Антивибрационная система
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензорез STIHL TS 420 42380112810 – многофункциональная, легкая, удобная модель абразивно-отрезного устройства. C его помощью можно без труда расколоть асфальтовое покрытие, камень, металл, бетон. Любые породы натурального камня, композитные плиты искусственного происхождения, твердые породы минералов поддаются бензорезу STIHL TS 420. Купить бензорез STIHL TS 420 можно хотя бы ради его компактному, прочному и стильному корпусу. Но это далеко не все его плюсы: благодаря высокой скорости вращения диска бензорез способен в течение минимального срока обработать различные твердые изделия большой толщины. Система облегчения запуска, малый вес и мощь двухтактного двигателя 2-MIX позволяет управлять бензорезом без лишних затрат энергии. Сниженный коэффициент выхлопа делает его еще и экологичным инструментом, что немаловажно в современном мире

        Преимущества STIHL TS 420

        • Удобная рукоять
        • Стиль
        • Легкость в обращении
        • Мощность
        • Широкий спектр применения
        • Долговечность

        Комплектация

        • Одноцилиндровый двухтактный двигатель STIHL
        • Задняя рукоятка
        • Фиксатор рычага акселератора
        • Рычаг акселератора
        • Комбинированный переключатель
        • Ручка стартера
        • Регулировочные винты карбюратора
        • Замок бака
        • Подсоединение для подачи воды
        • Натяжная гайка
        • Регулирующий рычаг
        • Абразивно-отрезной круг
        • Передний нажимной диск
        • Защита
        • Глушитель
        • Трубчатая рукоятка
        • Клапан декомпрессии
        • Колпачок для контактного наконечника свечи зажигания
        • Рычаг воздушной заслонки
        • Ручной топливоподкачивающий насос
        • Крышка фильтра
        • Инструкция
        • Упаковка