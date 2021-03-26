Бензорез Stihl TS 420 42380112810 (350 мм)

Бензорез STIHL TS 420 42380112810 – многофункциональная, легкая, удобная модель абразивно-отрезного устройства. C его помощью можно без труда расколоть асфальтовое покрытие, камень, металл, бетон. Любые породы натурального камня, композитные плиты искусственного происхождения, твердые породы минералов поддаются бензорезу STIHL TS 420. Купить бензорез STIHL TS 420 можно хотя бы ради его компактному, прочному и стильному корпусу. Но это далеко не все его плюсы: благодаря высокой скорости вращения диска бензорез способен в течение минимального срока обработать различные твердые изделия большой толщины. Система облегчения запуска, малый вес и мощь двухтактного двигателя 2-MIX позволяет управлять бензорезом без лишних затрат энергии. Сниженный коэффициент выхлопа делает его еще и экологичным инструментом, что немаловажно в современном мире

Преимущества STIHL TS 420

Удобная рукоять

Стиль

Легкость в обращении

Мощность

Широкий спектр применения

Долговечность

Комплектация