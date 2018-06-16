Бензиновый триммер Bigmaster BT152

Преимущества

Мощность составляет 2,9 л.с. – высокий показатель, позволяющий скашивать толстые насаждения и при этом минимально перегружать двигатель

Благодаря прямой штанге на триммер возможно установить нож, упрощающий работу с грубой травой и позволяющий скашивать насаждения вплоть до кустов и веток

Частота вращения шпинделя – 8000 оборотов в минуту

Бензотриммер Bigmaster BT152 2,9 л.с относится к категории садового инвентаря бытового уровня и подойдет для кошения травы, кустов и обработки зеленых насаждений на небольших участках. Топливный бак прибора вмещает топливо до 1 литра, что позволит работать достаточно долгий промежуток времени, не отвлекаясь на дозаправки. Конструкция агрегата триммер Bigmaster BT152 бензиновый позволяет косить как при помощи лески, так и ножа.