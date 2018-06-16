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Бензиновый триммер Bigmaster BT152
4.7
3
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Bigmaster BT152
    Арт. Ю00000020651
    4.7
    3
    Бензиновый триммер Bigmaster BT152

      Бензиновый триммер Bigmaster BT152

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020651
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		8
      Мощность, л.с.
      		2.9
      Ширина скашивания леской, см
      		42.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер Bigmaster BT152 2,9 л.с относится к категории садового инвентаря бытового уровня и подойдет для кошения травы, кустов и обработки зеленых насаждений на небольших участках. Топливный бак прибора вмещает топливо до 1 литра, что позволит работать достаточно долгий промежуток времени, не отвлекаясь на дозаправки. Конструкция агрегата триммер Bigmaster BT152 бензиновый позволяет косить как при помощи лески, так и ножа.

        Преимущества

        • Мощность составляет 2,9 л.с. – высокий показатель, позволяющий скашивать толстые насаждения и при этом минимально перегружать двигатель
        • Благодаря прямой штанге на триммер возможно установить нож, упрощающий работу с грубой травой и позволяющий скашивать насаждения вплоть до кустов и веток
        • Частота вращения шпинделя – 8000 оборотов в минуту