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Бензиновый триммер Champion T523S-2
4.5
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Champion T523S-2
    Арт. Ю00000020418
    4.5
    2
    Бензиновый триммер Champion T523S-2
    Бензиновый триммер Champion T523S-2
    Бензиновый триммер Champion T523S-2
      Бензиновый триммер Champion T523S-2
      Бензиновый триммер Champion T523S-2
      Бензиновый триммер Champion T523S-2

      Бензиновый триммер Champion T523S-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020418
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.2
      Мощность, л.с.
      		1.9
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Триммер Champion Т523S-2 предназначен для продолжительных работ на участках. Укомплектован леской для травы и сорняков, металлическим ножом с твердосплавными зубцами для жесткой травы. Оснащен U-образной рукояткой для удобного управления. Внутри штанги расположен жесткий вал, что гарантирует надежность триммера.

        Преимущества

        • U-образная рукоятка способствует удобному управлению триммером Champion Т523S-2
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Специальный кожух защищает оператора от летящей травы
        • Две режущие оснастки: триммерная головка и диск 40 зубцов
        • Жёсткий вал
        • Праймер
        • Подвесной ремень в комплекте
        • Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1