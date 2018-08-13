Бензиновый триммер Champion T523S-2

Преимущества

U-образная рукоятка способствует удобному управлению триммером Champion Т523S-2

Воздушное охлаждение двигателя

Специальный кожух защищает оператора от летящей травы

Две режущие оснастки: триммерная головка и диск 40 зубцов

Жёсткий вал

Праймер

Подвесной ремень в комплекте

Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1

Триммер Champion Т523S-2 предназначен для продолжительных работ на участках. Укомплектован леской для травы и сорняков, металлическим ножом с твердосплавными зубцами для жесткой травы. Оснащен U-образной рукояткой для удобного управления. Внутри штанги расположен жесткий вал, что гарантирует надежность триммера.