Бензиновый триммер Champion T523S-2
Арт. Ю00000020418
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|7.2
|
Мощность, л.с.
|1.9
|
Ширина скашивания леской, см
|40
- Триммер Champion Т523S-2 предназначен для продолжительных работ на участках. Укомплектован леской для травы и сорняков, металлическим ножом с твердосплавными зубцами для жесткой травы. Оснащен U-образной рукояткой для удобного управления. Внутри штанги расположен жесткий вал, что гарантирует надежность триммера.
Преимущества
- U-образная рукоятка способствует удобному управлению триммером Champion Т523S-2
- Воздушное охлаждение двигателя
- Специальный кожух защищает оператора от летящей травы
- Две режущие оснастки: триммерная головка и диск 40 зубцов
- Жёсткий вал
- Праймер
- Подвесной ремень в комплекте
- Используемое топливо: смесь бензина (АИ-92) и масла для двухтактных двигателей Champion в соотношении 50:1