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Бензотриммер Echo SRM-22GES
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензотриммер Echo SRM-22GES
    Арт. X186126258
    5.0
    2
    Бензотриммер Echo SRM-22GES
    Бензотриммер Echo SRM-22GES
    Бензотриммер Echo SRM-22GES
    Бензотриммер Echo SRM-22GES
    Бензотриммер Echo SRM-22GES
    Бензотриммер Echo SRM-22GES
    Бензотриммер Echo SRM-22GES
    Бензотриммер Echo SRM-22GES
    Бензотриммер Echo SRM-22GES
    Бензотриммер Echo SRM-22GES
      Бензотриммер Echo SRM-22GES
      Бензотриммер Echo SRM-22GES
      Бензотриммер Echo SRM-22GES
      Бензотриммер Echo SRM-22GES
      Бензотриммер Echo SRM-22GES
      Бензотриммер Echo SRM-22GES
      Бензотриммер Echo SRM-22GES
      Бензотриммер Echo SRM-22GES
      Бензотриммер Echo SRM-22GES
      Бензотриммер Echo SRM-22GES

      Бензотриммер Echo SRM-22GES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126258
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.72
      Мощность, л.с.
      		0.91
      Ширина скашивания леской, см
      		25.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер Echo SRM-22GES оснащена удобной U-образной рукояткой. Система ES-start обеспечивает плавный пуск и предотвращает толчки. Антивибрационная система, состоящая из резинового виброизолятора, увеличивает комфорт при длительной работе. Наличие ротационного карбюратора позволяет работать мотокосой в любом удобном положении. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента. Металлический картер увеличивает срок службы инструмента. Внимание! Данный товар упакован в коробки по две штуки. Если вы покупаете только одну позицию, товар будет либо в картонной коробке, либо в полиэтиленовом пакете.

        Преимущества

        • Металлический картер
        • Антивибрационная система
        • Al-Fed - покрытие стенок цилиндра
        • Кованый коленвал и шатун
        • Наплечный ремень
        • Маневренность
        • Полуавтоматическая косильная головка
        • "ES-start" - легкий старт
        • Дополнительный топливный насос
        • Поролоновый воздушный фильтр
        • Карбюратор ротационного типа
        • Полупрозрачный топливный бак
        • Низкий расход топлива
        • Электронное зажигание
        • Стопор курка газа