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Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB
4.7
3
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB
    Арт. Ю00000020419
    4.7
    3
    Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB
    Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB
    Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB
      Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB
      Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB
      Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB

      Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020419
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.7
      Мощность, л.с.
      		0.91
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотокоса ECHO SRM-22GES-SB имеет трехлопастной нож и триммерную головку. Косит не только траву, но и заросли сорняков. Подходит для работы на средних площадях. Оснащена системой облегченного запуска ES-start. Отличается низким расходом топлива, высокой производительностью. Разъёмная штанга позволяет легко перевозить косу в багажнике автомобиля.

        Преимущества

        • Ручной топливный насос
        • Разборная штанга - удобство хранения и транспортировки ECHO SRM-22GES-SB
        • Полуавтоматическая триммерная головка
        • Система ES-start - легкий старт
        • Кованый коленвал
        • Регулируемый карбюратор
        • Профессиональная конструкция двигателя
        • Быстросъемная крышка воздушного фильтра
        • Защитный дефлектор свечи зажигания
        • Полупрозрачный топливный бак
        • Резиновый амортизатор между двигателем и штангой
        • Наплечный ремень уменьшает нагрузку на пользователя
        • Низкий расход топлива
        • Большой объем топливного бака
        • Многофункциональная рукоятка с защитой от случайного включения