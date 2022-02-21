Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB
Арт. Ю00000020419
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.7
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Мощность, л.с.
|0.91
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Мотокоса ECHO SRM-22GES-SB имеет трехлопастной нож и триммерную головку. Косит не только траву, но и заросли сорняков. Подходит для работы на средних площадях. Оснащена системой облегченного запуска ES-start. Отличается низким расходом топлива, высокой производительностью. Разъёмная штанга позволяет легко перевозить косу в багажнике автомобиля.
Преимущества
- Ручной топливный насос
- Разборная штанга - удобство хранения и транспортировки ECHO SRM-22GES-SB
- Полуавтоматическая триммерная головка
- Система ES-start - легкий старт
- Кованый коленвал
- Регулируемый карбюратор
- Профессиональная конструкция двигателя
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра
- Защитный дефлектор свечи зажигания
- Полупрозрачный топливный бак
- Резиновый амортизатор между двигателем и штангой
- Наплечный ремень уменьшает нагрузку на пользователя
- Низкий расход топлива
- Большой объем топливного бака
- Многофункциональная рукоятка с защитой от случайного включения