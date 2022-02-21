Бензиновый триммер Echo SRM-22GES-SB

Преимущества

Ручной топливный насос

Разборная штанга - удобство хранения и транспортировки ECHO SRM-22GES-SB

Полуавтоматическая триммерная головка

Система ES-start - легкий старт

Кованый коленвал

Регулируемый карбюратор

Профессиональная конструкция двигателя

Быстросъемная крышка воздушного фильтра

Защитный дефлектор свечи зажигания

Полупрозрачный топливный бак

Резиновый амортизатор между двигателем и штангой

Наплечный ремень уменьшает нагрузку на пользователя

Низкий расход топлива

Большой объем топливного бака

Многофункциональная рукоятка с защитой от случайного включения

Мотокоса ECHO SRM-22GES-SB имеет трехлопастной нож и триммерную головку. Косит не только траву, но и заросли сорняков. Подходит для работы на средних площадях. Оснащена системой облегченного запуска ES-start. Отличается низким расходом топлива, высокой производительностью. Разъёмная штанга позволяет легко перевозить косу в багажнике автомобиля.