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Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
4.5
22
6 879 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Арт. О00000004329
4.5
22
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43

Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43

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6 879 ₽
за штуку
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14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000004329
4.5
22

Характеристики

Производитель
Энергомаш
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
8.94
Мощность, л.с.
4.1
Ширина скашивания леской, см
44
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 879 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензотриммер ЭНЕРГОМАШ БТ-43 производительная модель отличается хорошей маневренностью и большим удобством в эксплуатации. Универсальный инструмент выгодно подходит как для кошения травы, так и   для подрезки деревьев и кустарников, отличающееся хорошей производительностью на участках с любым рельефом. Особая конструкция редуктора с наклонным расположением к ведущему валу разработана специально для кусторезов и оптимизирована для работы в густых зарослях. Система легкого старта обеспечивает бесперебойный запуск двигателя без особых усилий. Дополнительно предусмотрен праймер подкачки топлива для подготовки уверенного включения двигателя в сложных условиях. Постоянную готовность к работе поддерживает возвратный механизм стартера автоматически приводя его в пусковое положение для быстрого последующего запуска. Двигатель с хонингованной и покрытой твёрдым хромом поршневой группой прекрасно сбалансирован, стабильно работает во всех положениях без потери мощности и имеет низкий расхода топлива.

    Преимущества

    • Низкий уровень шума во время работы обеспечивает уверенное использование этой модели в утренние или вечерние часы, не мешая окружающим людям
    • Оптимизированный редуктор с повышенной стойкостью к ударам позволяет легко справляться с любой растительностью
    • Оптимальный комплект рабочей оснастки подобран для любых условий кошения от простого подравнивания до обработки сложных участков
    • Универсальный защитный кожух можно использовать с ножом- косой для жестких зарослей, фрезой из упрочненной углеродистой стали для кустарника и тонких деревьев или кордовой головкой для травы. При этом замена лезвия производится просто и безопасно
    • Комбинированная головка триммера обеспечивает удобную и быструю подачу режущего корда для непрерывного кошения повышая эффективность работ
    • Оптимально подобранная рукоятка с антивибрационным покрытием снижает нагрузку на руки пользователя во время работы
    • Усовершенствованная плечевая разгрузка оптимально распределяет вес и не сковывает движения рабочего инструмента повышая эффективность и комфорт
    • Удлиненная штанга увеличивает полезную площадь захвата и помогает обрабатывать любые труднодоступные места
    • Усиленный металлический вал в сочетании с прямой штангой позволяет работать с большей мощностью
    • Топливный бак из прозрачного пластика облегчает контроль за уровнем топлива