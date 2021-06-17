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Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
Арт. О00000004329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8.94
|
Мощность, л.с.
|4.1
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Ширина скашивания леской, см
|44
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- Бензотриммер ЭНЕРГОМАШ БТ-43 производительная модель отличается хорошей маневренностью и большим удобством в эксплуатации. Универсальный инструмент выгодно подходит как для кошения травы, так и для подрезки деревьев и кустарников, отличающееся хорошей производительностью на участках с любым рельефом. Особая конструкция редуктора с наклонным расположением к ведущему валу разработана специально для кусторезов и оптимизирована для работы в густых зарослях. Система легкого старта обеспечивает бесперебойный запуск двигателя без особых усилий. Дополнительно предусмотрен праймер подкачки топлива для подготовки уверенного включения двигателя в сложных условиях. Постоянную готовность к работе поддерживает возвратный механизм стартера автоматически приводя его в пусковое положение для быстрого последующего запуска. Двигатель с хонингованной и покрытой твёрдым хромом поршневой группой прекрасно сбалансирован, стабильно работает во всех положениях без потери мощности и имеет низкий расхода топлива.
Преимущества
- Низкий уровень шума во время работы обеспечивает уверенное использование этой модели в утренние или вечерние часы, не мешая окружающим людям
- Оптимизированный редуктор с повышенной стойкостью к ударам позволяет легко справляться с любой растительностью
- Оптимальный комплект рабочей оснастки подобран для любых условий кошения от простого подравнивания до обработки сложных участков
- Универсальный защитный кожух можно использовать с ножом- косой для жестких зарослей, фрезой из упрочненной углеродистой стали для кустарника и тонких деревьев или кордовой головкой для травы. При этом замена лезвия производится просто и безопасно
- Комбинированная головка триммера обеспечивает удобную и быструю подачу режущего корда для непрерывного кошения повышая эффективность работ
- Оптимально подобранная рукоятка с антивибрационным покрытием снижает нагрузку на руки пользователя во время работы
- Усовершенствованная плечевая разгрузка оптимально распределяет вес и не сковывает движения рабочего инструмента повышая эффективность и комфорт
- Удлиненная штанга увеличивает полезную площадь захвата и помогает обрабатывать любые труднодоступные места
- Усиленный металлический вал в сочетании с прямой штангой позволяет работать с большей мощностью
- Топливный бак из прозрачного пластика облегчает контроль за уровнем топлива