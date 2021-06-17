Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43

Преимущества

Низкий уровень шума во время работы обеспечивает уверенное использование этой модели в утренние или вечерние часы, не мешая окружающим людям

Оптимизированный редуктор с повышенной стойкостью к ударам позволяет легко справляться с любой растительностью

Оптимальный комплект рабочей оснастки подобран для любых условий кошения от простого подравнивания до обработки сложных участков

Универсальный защитный кожух можно использовать с ножом- косой для жестких зарослей, фрезой из упрочненной углеродистой стали для кустарника и тонких деревьев или кордовой головкой для травы. При этом замена лезвия производится просто и безопасно

Комбинированная головка триммера обеспечивает удобную и быструю подачу режущего корда для непрерывного кошения повышая эффективность работ

Оптимально подобранная рукоятка с антивибрационным покрытием снижает нагрузку на руки пользователя во время работы

Усовершенствованная плечевая разгрузка оптимально распределяет вес и не сковывает движения рабочего инструмента повышая эффективность и комфорт

Удлиненная штанга увеличивает полезную площадь захвата и помогает обрабатывать любые труднодоступные места

Усиленный металлический вал в сочетании с прямой штангой позволяет работать с большей мощностью

Топливный бак из прозрачного пластика облегчает контроль за уровнем топлива

Бензотриммер ЭНЕРГОМАШ БТ-43 производительная модель отличается хорошей маневренностью и большим удобством в эксплуатации. Универсальный инструмент выгодно подходит как для кошения травы, так и для подрезки деревьев и кустарников, отличающееся хорошей производительностью на участках с любым рельефом. Особая конструкция редуктора с наклонным расположением к ведущему валу разработана специально для кусторезов и оптимизирована для работы в густых зарослях. Система легкого старта обеспечивает бесперебойный запуск двигателя без особых усилий. Дополнительно предусмотрен праймер подкачки топлива для подготовки уверенного включения двигателя в сложных условиях. Постоянную готовность к работе поддерживает возвратный механизм стартера автоматически приводя его в пусковое положение для быстрого последующего запуска. Двигатель с хонингованной и покрытой твёрдым хромом поршневой группой прекрасно сбалансирован, стабильно работает во всех положениях без потери мощности и имеет низкий расхода топлива.