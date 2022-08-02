Бензотриммер FPT 43

Преимущества

Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 43 38710

Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом

Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах

Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя

Регулировка рукояток под оператора без инструмента

Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования

Бензотриммер FUBAG FPT 43 38710 служит для кошения травы и сорняка на различных поверхностях, для чего комплектуется как полуавтоматической катушкой с леской, так и трехлопастным ножом. Быстрая регулировка рукоятки, небольшой вес и двухплечевой ремень гарантируют удобство даже при продолжительной работе. В целях повышения безопасности данная модель комплектуется защитными очками. Бензиновый двигатель обеспечивает автономность.