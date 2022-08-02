Бензотриммер FPT 43
Арт. fubag_1127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8.5
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Мощность, л.с.
|1.77
- Бензотриммер FUBAG FPT 43 38710 служит для кошения травы и сорняка на различных поверхностях, для чего комплектуется как полуавтоматической катушкой с леской, так и трехлопастным ножом. Быстрая регулировка рукоятки, небольшой вес и двухплечевой ремень гарантируют удобство даже при продолжительной работе. В целях повышения безопасности данная модель комплектуется защитными очками. Бензиновый двигатель обеспечивает автономность.
Преимущества
- Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 43 38710
- Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом
- Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах
- Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
- Регулировка рукояток под оператора без инструмента
- Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования