Бензотриммер FPT 43R

Преимущества

Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 43R 38711

Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом

Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах

Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя

Регулировка рукояток под оператора без инструмента

Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования

Бензотриммер FUBAG FPT 43R 38711 оснащен разборной штангой, что обеспечивает удобство при хранении и транспортировке. Данная модель используется для кошения травы, сорняков и мелкого кустарника. Двухплечевой ремень, который поставляется в комплекте, равномерно распределяет нагрузку, благодаря чему повышается удобство при продолжительной работе. Контроль над инструментом обеспечен велосипедной рукояткой с прорезиненными ручками.