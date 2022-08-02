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Бензотриммер FPT 43R
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензотриммер FPT 43R
    Арт. fubag_1128
    5.0
    1
    Бензотриммер FPT 43R
    Бензотриммер FPT 43R
    Бензотриммер FPT 43R
      Бензотриммер FPT 43R
      Бензотриммер FPT 43R
      Бензотриммер FPT 43R

      Бензотриммер FPT 43R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1128
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		8.7
      Мощность, л.с.
      		1.77
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер FUBAG FPT 43R 38711 оснащен разборной штангой, что обеспечивает удобство при хранении и транспортировке. Данная модель используется для кошения травы, сорняков и мелкого кустарника. Двухплечевой ремень, который поставляется в комплекте, равномерно распределяет нагрузку, благодаря чему повышается удобство при продолжительной работе. Контроль над инструментом обеспечен велосипедной рукояткой с прорезиненными ручками.

        Преимущества

        • Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 43R 38711
        • Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом
        • Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах
        • Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
        • Регулировка рукояток под оператора без инструмента
        • Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования