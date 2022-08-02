Бензотриммер FPT 52

Преимущества

Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 52 38712

Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом

Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах

Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя

Регулировка рукояток под оператора без инструмента

Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования

Бензотриммер FUBAG FPT 52 38712 оснащен мощным двухтактным двигателем, что в сочетании с трехлопастным ножом обеспечивает кошение самых густых зарослей и кустарников. Защитный кожух из ударопрочного пластика гарантирует защиту от летящих частиц. За удобство продолжительной работы отвечают двухплечевой ремень и регулируемая велосипедная рукоятка. Данная модель разработана для интенсивной работы.