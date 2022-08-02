Бензотриммер FPT 52
Арт. fubag_1129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8.5
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Мощность, л.с.
|1.5
- Бензотриммер FUBAG FPT 52 38712 оснащен мощным двухтактным двигателем, что в сочетании с трехлопастным ножом обеспечивает кошение самых густых зарослей и кустарников. Защитный кожух из ударопрочного пластика гарантирует защиту от летящих частиц. За удобство продолжительной работы отвечают двухплечевой ремень и регулируемая велосипедная рукоятка. Данная модель разработана для интенсивной работы.
Преимущества
- Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 52 38712
- Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом
- Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах
- Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
- Регулировка рукояток под оператора без инструмента
- Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования