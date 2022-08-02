Бензотриммер FPT 52R

Преимущества

Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 52R 38713

Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом

Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах

Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя

Регулировка рукояток под оператора без инструмента

Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования

Бензотриммер FUBAG FPT 52R 38713 представляет собой мощную модель с повышенным ресурсом, что обеспечивает длительный срок службы. Благодаря тому, что инструмент комплектуется трехлопастным ножом, он легко справляется как с травой, так и с небольшими кустарниками. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрена разборная штанга. В целях повышения удобства работы триммер оснащен регулируемой велосипедной рукояткой и двухплечевым ремнем, снижающим нагрузку на оператора.