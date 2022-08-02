Бензотриммер FPT 52R
Арт. fubag_1130
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|нож
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Вес, кг
|8.7
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Мощность, л.с.
|2
- Бензотриммер FUBAG FPT 52R 38713 представляет собой мощную модель с повышенным ресурсом, что обеспечивает длительный срок службы. Благодаря тому, что инструмент комплектуется трехлопастным ножом, он легко справляется как с травой, так и с небольшими кустарниками. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрена разборная штанга. В целях повышения удобства работы триммер оснащен регулируемой велосипедной рукояткой и двухплечевым ремнем, снижающим нагрузку на оператора.
Преимущества
- Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 52R 38713
- Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом
- Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах
- Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
- Регулировка рукояток под оператора без инструмента
- Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования