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Бензотриммер FPT 52R
4.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензотриммер FPT 52R
    Арт. fubag_1130
    4.0
    1
    Бензотриммер FPT 52R
    Бензотриммер FPT 52R
    Бензотриммер FPT 52R
      Бензотриммер FPT 52R
      Бензотриммер FPT 52R
      Бензотриммер FPT 52R

      Бензотриммер FPT 52R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1130
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		нож
      Вес, кг
      		8.7
      Мощность, л.с.
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер FUBAG FPT 52R 38713 представляет собой мощную модель с повышенным ресурсом, что обеспечивает длительный срок службы. Благодаря тому, что инструмент комплектуется трехлопастным ножом, он легко справляется как с травой, так и с небольшими кустарниками. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрена разборная штанга. В целях повышения удобства работы триммер оснащен регулируемой велосипедной рукояткой и двухплечевым ремнем, снижающим нагрузку на оператора.

        Преимущества

        • Функция Easy Start - для быстрого и легкого запуска FUBAG FPT 52R 38713
        • Удобная велосипедная рукоятка - для контроля над инструментом
        • Наплечный ремень - для снижения нагрузки при продолжительных работах
        • Праймер - для подкачки топлива, облегчает запуск холодного двигателя
        • Регулировка рукояток под оператора без инструмента
        • Органы управления вынесены на рукоятку - для удобства использования