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Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191
617 ₽
Переходники на шуруповерт под головку
    Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191
    Арт. О00000039228
    Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191
    Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191
    Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191
    Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191
      Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191
      Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191
      Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191
      Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191

      Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191

      617 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000039228

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оснастки
      		адаптер
      Вес, кг
      		0.052
      Все характеристики
      617 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Адаптер универсальный магнитный 2в1 Berger BG BG2191 применяется совместно с шуруповертами для фиксации бит с шестигранным хвостовиком и торцевых головок с посадочным квадратом 1/2".

        Преимущества

        • Надежно фиксирует биту с помощью магнита
        •  Адаптер оснащен вращающейся гильзой для дополнительной фиксации оснастки