Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191
Арт. О00000039228
Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191
Арт. О00000039228
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оснастки
|адаптер
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Вес, кг
|0.052
- Адаптер универсальный магнитный 2в1 Berger BG BG2191 применяется совместно с шуруповертами для фиксации бит с шестигранным хвостовиком и торцевых головок с посадочным квадратом 1/2".
Преимущества
- Надежно фиксирует биту с помощью магнита
- Адаптер оснащен вращающейся гильзой для дополнительной фиксации оснастки