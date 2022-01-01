Адаптер универсальный 2в1 Berger для торцевых головок 1/2" и бит 1/4" с вращ. гильзой 72 мм BG2191

Преимущества

Надежно фиксирует биту с помощью магнита

Адаптер оснащен вращающейся гильзой для дополнительной фиксации оснастки

Адаптер универсальный магнитный 2в1 Berger BG BG2191 применяется совместно с шуруповертами для фиксации бит с шестигранным хвостовиком и торцевых головок с посадочным квадратом 1/2".