Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
Арт. О00000034706
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты наковальни, мм
|80x64
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Наличие наковальни
|Нет
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- Чугунные поворотные в 2-х плоскостях тиски с трубным зажимом и наковальней Berger BG БАЛЬДР BG1340 выполнены из высокопрочного чугуна марки ВЧ45, что гарантирует их износоустойчивость и долговечность.
Преимущества
- Материал корпуса – чугун ВЧ45
- Материал губок – сталь 45
- Сменные губки с рифленой поверхностью
- Имеют трубный захват
- Функция поворота основания на 360
- Функция поворота зажимного рабочего блока на 360
- Три отверстия для крепления к верстаку
- Оснащены наковальней
- Надежное порошковое покрытие / защита от коррозии
- Защитные накладки на рукоятку для безопасной работы