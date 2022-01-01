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Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
12 300 ₽
Слесарные тиски
    Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
    Арт. О00000034706
    Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
    Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
    Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
    Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
    Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
      Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
      Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
      Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
      Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм
      Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм

      Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм

      12 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034706

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты наковальни, мм
      		80x64
      Наличие наковальни
      		Нет
      Все характеристики
      12 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Чугунные поворотные в 2-х плоскостях тиски с трубным зажимом и наковальней Berger BG БАЛЬДР BG1340 выполнены из высокопрочного чугуна марки ВЧ45, что гарантирует их износоустойчивость и долговечность.

        Преимущества

        • Материал корпуса – чугун ВЧ45
        • Материал губок – сталь 45
        • Сменные губки с рифленой поверхностью
        • Имеют трубный захват
        • Функция поворота основания на 360
        • Функция поворота зажимного рабочего блока на 360
        • Три отверстия для крепления к верстаку
        • Оснащены наковальней
        • Надежное порошковое покрытие / защита от коррозии
        • Защитные накладки на рукоятку для безопасной работы