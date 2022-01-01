Тиски чугунные многофункциональные Berger БАЛЬДР BG1340, 125 мм

Преимущества

Материал корпуса – чугун ВЧ45

Материал губок – сталь 45

Сменные губки с рифленой поверхностью

Имеют трубный захват

Функция поворота основания на 360

Функция поворота зажимного рабочего блока на 360

Три отверстия для крепления к верстаку

Оснащены наковальней

Надежное порошковое покрытие / защита от коррозии

Защитные накладки на рукоятку для безопасной работы

Чугунные поворотные в 2-х плоскостях тиски с трубным зажимом и наковальней Berger BG БАЛЬДР BG1340 выполнены из высокопрочного чугуна марки ВЧ45, что гарантирует их износоустойчивость и долговечность.