Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204

Преимущества

Сумка Бауэр имеет: 3 отделения, 41 карман и плечевой ремень

Ткань сумки Бергер – 1680 D Оксфорд. Данная ткань обладает высокой стойкостью цвета и износостойкостью благодаря крупному плетению

Водоотталкивающие полиэфирные волокна, устойчивы к механическим повреждениям

Водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью

Универсальная сумка-органайзер BERGER BG1204 БАУЭР, отлично подойдет для переноски и хранения инструмента, а также при транспортировки различной электронной техники (ноутбук 14, планшет), документов и вещей необходимых в повседневной жизни.