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Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
4 690 ₽
Сумки для инструмента
    Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
    Арт. О00000034656
    Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
    Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
    Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
    Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
    Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
    Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
      Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
      Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
      Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
      Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
      Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
      Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204

      Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204

      4 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034656

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Наплечный ремень
      		Нет
      С жестким каркасом
      		Да
      Все характеристики
      4 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальная сумка-органайзер BERGER BG1204 БАУЭР, отлично подойдет для переноски и хранения инструмента, а также при транспортировки различной электронной техники (ноутбук 14, планшет), документов и вещей необходимых в повседневной жизни.

        Преимущества

        • Сумка Бауэр имеет: 3 отделения, 41 карман и плечевой ремень
        • Ткань сумки Бергер – 1680 D Оксфорд. Данная ткань обладает высокой стойкостью цвета и износостойкостью благодаря крупному плетению
        • Водоотталкивающие полиэфирные волокна, устойчивы к механическим повреждениям
        • Водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью