Сумка-органайзер Berger BG БАУЭР BG1204
Арт. О00000034656
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Наплечный ремень
|Нет
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С жестким каркасом
|Да
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- Универсальная сумка-органайзер BERGER BG1204 БАУЭР, отлично подойдет для переноски и хранения инструмента, а также при транспортировки различной электронной техники (ноутбук 14, планшет), документов и вещей необходимых в повседневной жизни.
Преимущества
- Сумка Бауэр имеет: 3 отделения, 41 карман и плечевой ремень
- Ткань сумки Бергер – 1680 D Оксфорд. Данная ткань обладает высокой стойкостью цвета и износостойкостью благодаря крупному плетению
- Водоотталкивающие полиэфирные волокна, устойчивы к механическим повреждениям
- Водонепроницаемость осуществляется путем нанесения на ткань пропитки из ПВХ, которая отталкивает не только воду, но и грязь с пылью