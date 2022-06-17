Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов
Арт. О00000009979
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.14
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Габариты, мм
|200x115x40
- Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов - позволяют работать с очень маленьким крепежом. Отвертки Бергер снабжены вращающимся упором, который придает дополнительное удобство в работе.
Преимущества
- Часовые отвертки BERGER изготовлены из хром-ванадиевой стали. Хром придает отверткам Бергер твердость, а ванадий – упругость и износостойкость
- Стержни отверток обработаны хром-никелем, что обеспечивает надежную защиту от коррозии
- Часовые отвертки Бергер имеют намагниченный фосфатированный наконечник, он же шлиц, который позволяет извлекать открученный крепеж из труднодоступных мест
- Отвертки Бергер оснащены двухкомпонентной анатомической ручкой, которая является маслобензостойкой и противоударной
- Твердость: HRC 51-54