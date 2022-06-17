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Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов
5.0
1
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов
    Арт. О00000009979
    5.0
    1
    Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов
    Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов
    Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов
    Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов
      Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов
      Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов
      Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов
      Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов

      Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009979
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.14
      Габариты, мм
      		200x115x40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор часовых отверток Berger BG-1068, 6 предметов - позволяют работать с очень маленьким крепежом. Отвертки Бергер снабжены вращающимся упором, который придает дополнительное удобство в работе.

        Преимущества
        • Часовые отвертки BERGER изготовлены из хром-ванадиевой стали. Хром придает отверткам Бергер твердость, а ванадий – упругость и износостойкость
        • Стержни отверток обработаны хром-никелем, что обеспечивает надежную защиту от коррозии
        • Часовые отвертки Бергер имеют намагниченный фосфатированный наконечник, он же шлиц, который позволяет извлекать открученный крепеж из труднодоступных мест
        • Отвертки Бергер оснащены двухкомпонентной анатомической ручкой, которая является маслобензостойкой и противоударной
        • Твердость: HRC 51-54