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Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов
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Наборы шестигранных ключей
    Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов
    Арт. О00000034644
    Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов
    Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов
    Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов
    Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов
      Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов
      Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов
      Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов
      Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов

      Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034644

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8
      Форма
      		угловая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор шестигранных ключей 10 шт Berger BG BG2291 сочетает в себе прочные и надежные инструменты Г-образной формы с плоскими и шарообразными наконечниками. С помощью ключей такого типа легко производить затяжку и отвинчивание крепежных элементов с внутренним шестигранником даже в местах с ограниченным доступом. Изогнутая конструкция обеспечивает высокий крутящий момент, что повышает производительность.

        Преимущества 

        • Шарообразные наконечники позволяют производить крепежные работы в труднодоступных местах
        • Для удобства хранения и транспортировки ключи расположены в удобном раскрывающемся держателе
        • Повышенный рабочий ресурс
        • Надежность
        • Простота эксплуатации
        • Разнообразные размеры
        • Прочность изделий