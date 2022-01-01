Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов
Арт. О00000034644
Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов
Арт. О00000034644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8
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Форма
|угловая
- Набор шестигранных ключей 10 шт Berger BG BG2291 сочетает в себе прочные и надежные инструменты Г-образной формы с плоскими и шарообразными наконечниками. С помощью ключей такого типа легко производить затяжку и отвинчивание крепежных элементов с внутренним шестигранником даже в местах с ограниченным доступом. Изогнутая конструкция обеспечивает высокий крутящий момент, что повышает производительность.
Преимущества
- Шарообразные наконечники позволяют производить крепежные работы в труднодоступных местах
- Для удобства хранения и транспортировки ключи расположены в удобном раскрывающемся держателе
- Повышенный рабочий ресурс
- Надежность
- Простота эксплуатации
- Разнообразные размеры
- Прочность изделий