Набор шестигранников Г-образных с шаровым профилем Berger BG-10SHW/BG2291, 10 предметов

Преимущества

Шарообразные наконечники позволяют производить крепежные работы в труднодоступных местах

Для удобства хранения и транспортировки ключи расположены в удобном раскрывающемся держателе

Повышенный рабочий ресурс

Надежность

Простота эксплуатации

Разнообразные размеры

Прочность изделий





Набор шестигранных ключей 10 шт Berger BG BG2291 сочетает в себе прочные и надежные инструменты Г-образной формы с плоскими и шарообразными наконечниками. С помощью ключей такого типа легко производить затяжку и отвинчивание крепежных элементов с внутренним шестигранником даже в местах с ограниченным доступом. Изогнутая конструкция обеспечивает высокий крутящий момент, что повышает производительность.