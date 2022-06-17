Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
Арт. X169751183
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Длина, мм
|430
|
Материал
|хромованадиевая сталь
С этим товаром смотрят
- Шарнирный вороток 1/2 BERGER BG2294 предназначен для работы совместно с торцевыми головками различных размеров, имеющих соединительный профиль - квадрат 1/2". Инструмент имеет простую конструкцию высокой прочности. Материалом для изготовления инструмента служит качественная хром-ванадиевая сталь CR-V. Материал шарнирной головки хром-молибден CR-MO.
Преимущества:
- Продолжительный срок службы;
- Простота применения;
- Надежность;
- Устойчивость к износу;
- Прочность материла.