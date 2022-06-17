Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)

Преимущества:

Продолжительный срок службы;

Простота применения;

Надежность;

Устойчивость к износу;

Прочность материла.

Шарнирный вороток 1/2 BERGER BG2294 предназначен для работы совместно с торцевыми головками различных размеров, имеющих соединительный профиль - квадрат 1/2". Инструмент имеет простую конструкцию высокой прочности. Материалом для изготовления инструмента служит качественная хром-ванадиевая сталь CR-V. Материал шарнирной головки хром-молибден CR-MO.