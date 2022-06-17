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Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
5.0
2
1 330 ₽
Воротки
    Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
    Арт. X169751183
    5.0
    2
    Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
    Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
    Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
      Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
      Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
      Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)

      Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)

      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169751183
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		430
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шарнирный вороток 1/2 BERGER BG2294 предназначен для работы совместно с торцевыми головками различных размеров, имеющих соединительный профиль - квадрат 1/2". Инструмент имеет простую конструкцию высокой прочности. Материалом для изготовления инструмента служит качественная хром-ванадиевая сталь CR-V. Материал шарнирной головки хром-молибден CR-MO.

        Преимущества:

        • Продолжительный срок службы;
        • Простота применения;
        • Надежность;
        • Устойчивость к износу;
        • Прочность материла.