Торцевая 6-гранная головка BERGER BG-12SD08 SuperLock, 1/2" 8 мм.
Арт. Х1302710438
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Размер головки, мм
|8
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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Форма наконечника
|внутренний шестигранник
- Торцевая головка Berger BG BG-12SD08 изготовлена из хромованадиевой стали (CR-V) и имеет профиль Super Lock, позволяющий работать как с метрическим, так и с дюймовым крепежом.
Преимущества
- Радиусные грани образуют "карманы", благодаря которым головка легко надевается на гайку или болт с сорванными гранями и без труда отворачивает крепеж
- Специальные фрикционные насечки на внешней стороне оснастки предотвращают ее выскальзывание из рук. Удлиненная торцевая головка позволяет работать в труднодоступных местах