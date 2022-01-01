Набор бит Berger BG-32SB, 32 предмета
Арт. Ю00000000935
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|0.24
|
Особенности бит
|держатель бит, футляр
- Набор бит Berger BG 32 предмета BG-32SB - это многофункциональный комплект, который состоит из односторонних бит с различными шлицами для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Преимущества
- Биты изготовлены из стали S2, адаптер и держатель выполнены из хромованадиевой стали
- Набор поставляется в удобном для хранения кейсе. Размер кейса: 63x105 мм