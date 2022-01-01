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Набор бит Berger BG-32SB, 32 предмета
870 ₽
Наборы бит
    Набор бит Berger BG-32SB, 32 предмета
    Арт. Ю00000000935
    Набор бит Berger BG-32SB, 32 предмета
    Набор бит Berger BG-32SB, 32 предмета
    Набор бит Berger BG-32SB, 32 предмета
      Набор бит Berger BG-32SB, 32 предмета
      Набор бит Berger BG-32SB, 32 предмета
      Набор бит Berger BG-32SB, 32 предмета

      Набор бит Berger BG-32SB, 32 предмета

      870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000000935

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.24
      Особенности бит
      		держатель бит, футляр
      Все характеристики
      870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор бит Berger BG 32 предмета BG-32SB - это многофункциональный комплект, который состоит из односторонних бит с различными шлицами для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

        Преимущества

        • Биты изготовлены из стали S2, адаптер и держатель выполнены из хромованадиевой стали
        • Набор поставляется в удобном для хранения кейсе. Размер кейса: 63x105 мм