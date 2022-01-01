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Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
1 232 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
    Арт. О00000034638
    Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
    Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
    Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
    Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
    Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
    Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
      Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
      Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
      Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
      Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
      Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
      Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов

      Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов

      1 232 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034638

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.5
      Габариты, мм
      		290x150x50
      Все характеристики
      1 232 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор отверток 6шт Berger BG BG1061 состоит из нескольких ручных инструментов, предназначенных для отвинчивания и завинчивания крепежа с крестовым или плоским внутренним профилем. Все компоненты обладают высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнены из материалов высокого качества.

        Преимущества 

        • Материал стержней CR-V 6150
        • Твердость материала 51-54 HRC
        • Удобные в обхвате рукоятки из нескользящего двухкомпонентного материала
        • Черненые наконечники
        • Намагниченные наконечники препятствуют риску утери крепежа в процессе работы
        • Маркировка на ручках для удобной идентификации инструментов
        • Отверстие в ручке для подвесного хранения