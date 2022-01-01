Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов

Преимущества

Материал стержней CR-V 6150

Твердость материала 51-54 HRC

Удобные в обхвате рукоятки из нескользящего двухкомпонентного материала

Черненые наконечники

Намагниченные наконечники препятствуют риску утери крепежа в процессе работы

Маркировка на ручках для удобной идентификации инструментов

Отверстие в ручке для подвесного хранения

Набор отверток 6шт Berger BG BG1061 состоит из нескольких ручных инструментов, предназначенных для отвинчивания и завинчивания крепежа с крестовым или плоским внутренним профилем. Все компоненты обладают высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнены из материалов высокого качества.