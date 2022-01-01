Набор отверток Berger BG1061, 6 предметов
Арт. О00000034638
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.5
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Габариты, мм
|290x150x50
- Набор отверток 6шт Berger BG BG1061 состоит из нескольких ручных инструментов, предназначенных для отвинчивания и завинчивания крепежа с крестовым или плоским внутренним профилем. Все компоненты обладают высоким рабочим ресурсом, так как полностью выполнены из материалов высокого качества.
Преимущества
- Материал стержней CR-V 6150
- Твердость материала 51-54 HRC
- Удобные в обхвате рукоятки из нескользящего двухкомпонентного материала
- Черненые наконечники
- Намагниченные наконечники препятствуют риску утери крепежа в процессе работы
- Маркировка на ручках для удобной идентификации инструментов
- Отверстие в ручке для подвесного хранения