Набор отверток Berger BG1062 (8 в упаковке)

Преимущества

Материал стержней CR-V 6150

Твердость материала 51-54 HRC

Удобные в обхвате рукоятки из нескользящего двухкомпонентного материала

Черненые наконечники

Намагниченные наконечники препятствуют риску утери крепежа в процессе работы

Маркировка на ручках для удобной идентификации инструментов

Отверстие в ручке для подвесного хранения

Набор отверток 8шт Berger BG BG1062 включает в себя несколько отверток различных по профилю и размеру. Комплект станет надежным помощником как в частных, так и профессиональных мастерских по ремонту и обслуживанию различной техники. Инструменты выполнены из качественных материалов, отличаются высокой надежностью и продолжительным сроком службы.