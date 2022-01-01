Набор отверток Berger BG1062 (8 в упаковке)

Набор отверток Berger BG1062, 8 предметов
Арт. О00000034639
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.7
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Габариты, мм
|290x180x50
- Набор отверток 8шт Berger BG BG1062 включает в себя несколько отверток различных по профилю и размеру. Комплект станет надежным помощником как в частных, так и профессиональных мастерских по ремонту и обслуживанию различной техники. Инструменты выполнены из качественных материалов, отличаются высокой надежностью и продолжительным сроком службы.
Преимущества
- Материал стержней CR-V 6150
- Твердость материала 51-54 HRC
- Удобные в обхвате рукоятки из нескользящего двухкомпонентного материала
- Черненые наконечники
- Намагниченные наконечники препятствуют риску утери крепежа в процессе работы
- Маркировка на ручках для удобной идентификации инструментов
- Отверстие в ручке для подвесного хранения