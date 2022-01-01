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Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов
1 223 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов
    Арт. О00000034640
    Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов
    Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов
    Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов
    Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов
      Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов
      Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов
      Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов
      Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов

      Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов

      1 223 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034640

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.37
      Габариты, мм
      		250x130x40
      Все характеристики
      1 223 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор диэлектрических отверток до 1000V, 5шт Berger BG BG1065 выполнен из токонепроводящих материалов, что позволяет применять его для работ с высоким напряжением до 1000V.

        Преимущества 

        • Материал стержней  CR-V 6150
        • Твердость материала 51-54 HRC
        • Удобные в обхвате нескользящие, анатомические ручки из двухкомпонентного материала, маслобензостойкие и противоударные
        • Намагниченные фосфатированные наконечники препятствуют риску утери крепежа в процессе работы
        • Надежная электроизоляция (до 1000 В)
        • Соответствие IEC 60900