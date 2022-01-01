Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов
Арт. О00000034640
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.37
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Габариты, мм
|250x130x40
- Набор диэлектрических отверток до 1000V, 5шт Berger BG BG1065 выполнен из токонепроводящих материалов, что позволяет применять его для работ с высоким напряжением до 1000V.
Преимущества
- Материал стержней CR-V 6150
- Твердость материала 51-54 HRC
- Удобные в обхвате нескользящие, анатомические ручки из двухкомпонентного материала, маслобензостойкие и противоударные
- Намагниченные фосфатированные наконечники препятствуют риску утери крепежа в процессе работы
- Надежная электроизоляция (до 1000 В)
- Соответствие IEC 60900