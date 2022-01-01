Набор отверток диэлектрических до 1000V Berger BG1065, 5 предметов

Преимущества

Материал стержней CR-V 6150

Твердость материала 51-54 HRC

Удобные в обхвате нескользящие, анатомические ручки из двухкомпонентного материала, маслобензостойкие и противоударные

Намагниченные фосфатированные наконечники препятствуют риску утери крепежа в процессе работы

Надежная электроизоляция (до 1000 В)

Соответствие IEC 60900

Набор диэлектрических отверток до 1000V, 5шт Berger BG BG1065 выполнен из токонепроводящих материалов, что позволяет применять его для работ с высоким напряжением до 1000V.