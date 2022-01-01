Набор отверток часовых Berger BG1068 (6 в упаковке)

Преимущества

Часовые отвертки BERGER позволяют работать с очень маленьким крепежом

Отвертки Бергер снабжены вращающимся упором, который придает дополнительное удобство в работе

Часовые отвертки BERGER изготовлены из хром-ванадиевой стали

Хром придает отверткам Бергер твердость, а ванадий – упругость и износостойкость

Также, стержни отверток обработаны Хром-Никелем, что обеспечивает надежную защиту от коррозии

Имеют намагниченный фосфатированный наконечник, он же шлиц, который позволяет извлекать открученный крепеж из труднодоступных мест

Оснащены двухкомпонентной анатомической ручкой, которая является маслобензостойкой и противоударной

Набор часовых отверток 6шт Berger BG BG1068 - комплект высокоточных отверток для выполнения мелких ремонтных работ. Станут надежными помощниками в часовых мастерских, мастерских по ремонту радиодеталей и мн. др.