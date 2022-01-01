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Набор отверток часовых Berger BG1068 (6 в упаковке)
629 ₽
Наборы отверток
    Набор отверток часовых Berger BG1068, 6 предметов
    Арт. О00000034641
    Набор отверток часовых Berger BG1068 (6 в упаковке)
    Набор отверток часовых Berger BG1068 (6 в упаковке)
    Набор отверток часовых Berger BG1068 (6 в упаковке)
    Набор отверток часовых Berger BG1068 (6 в упаковке)
      Набор отверток часовых Berger BG1068 (6 в упаковке)
      Набор отверток часовых Berger BG1068 (6 в упаковке)
      Набор отверток часовых Berger BG1068 (6 в упаковке)
      Набор отверток часовых Berger BG1068 (6 в упаковке)

      Набор отверток часовых Berger BG1068, 6 предметов

      629 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034641

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.14
      Габариты, мм
      		200x120x30
      Все характеристики
      629 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор часовых отверток 6шт Berger BG BG1068 - комплект высокоточных отверток для выполнения мелких ремонтных работ. Станут надежными помощниками в часовых мастерских, мастерских по ремонту радиодеталей и мн. др.

        Преимущества

        • Часовые отвертки BERGER позволяют работать с очень маленьким крепежом
        • Отвертки Бергер снабжены вращающимся упором, который придает дополнительное удобство в работе
        • Часовые отвертки BERGER изготовлены из хром-ванадиевой стали
        • Хром придает отверткам Бергер твердость, а ванадий – упругость и износостойкость
        • Также, стержни отверток обработаны Хром-Никелем, что обеспечивает надежную защиту от коррозии
        • Имеют намагниченный фосфатированный наконечник, он же шлиц, который позволяет извлекать открученный крепеж из труднодоступных мест
        • Оснащены двухкомпонентной анатомической ручкой, которая является маслобензостойкой и противоударной