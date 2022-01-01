Набор отверток часовых Berger BG1068 (6 в упаковке)

Набор отверток часовых Berger BG1068, 6 предметов
Арт. О00000034641
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.14
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Габариты, мм
|200x120x30
- Набор часовых отверток 6шт Berger BG BG1068 - комплект высокоточных отверток для выполнения мелких ремонтных работ. Станут надежными помощниками в часовых мастерских, мастерских по ремонту радиодеталей и мн. др.
Преимущества
- Часовые отвертки BERGER позволяют работать с очень маленьким крепежом
- Отвертки Бергер снабжены вращающимся упором, который придает дополнительное удобство в работе
- Часовые отвертки BERGER изготовлены из хром-ванадиевой стали
- Хром придает отверткам Бергер твердость, а ванадий – упругость и износостойкость
- Также, стержни отверток обработаны Хром-Никелем, что обеспечивает надежную защиту от коррозии
- Имеют намагниченный фосфатированный наконечник, он же шлиц, который позволяет извлекать открученный крепеж из труднодоступных мест
- Оснащены двухкомпонентной анатомической ручкой, которая является маслобензостойкой и противоударной