Ключ гнуто-накидной Berger BG1076, 11x13 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1076: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах

12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Гнуто-накидной ключ 11х13мм Berger BG BG1076 - универсальный ручной инструмент для работы с болтами и гайками, имеющими различное количество граней. Изделие имеет очень удобную изогнутую форму корпуса, благодаря чему идеально подходит для эксплуатации в ограниченном пространстве.