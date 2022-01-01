Ключ гнуто-накидной Berger BG1076, 11x13 мм
Арт. О00000034397
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|11, 13
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Материал
|хромованадиевая сталь
- Гнуто-накидной ключ 11х13мм Berger BG BG1076 - универсальный ручной инструмент для работы с болтами и гайками, имеющими различное количество граней. Изделие имеет очень удобную изогнутую форму корпуса, благодаря чему идеально подходит для эксплуатации в ограниченном пространстве.
Преимущества
- Материал Berger BG BG1076: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь
- Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"
- Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах
- 12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом
- Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию