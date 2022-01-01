Гнуто-накидной ключ Berger BG1082, 30x32 мм

Преимущества

Материал Berger BG BG1082: прочная и качественная хром-ванадиевая сталь

Хромовое антикоррозийное покрытием "сатин"

Угол наклона накидной части в 75° позволяет легко работать в труднодоступных местах

12-гранный рабочий профиль позволяет работать с 4-, 6- и 12-гранным крепежом

Двухсторонняя маркировка ключа облегчает его идентификацию

Гнуто-накидной ключ 30х32мм Berger BG BG1082 выполнен из высококачественной хромованадиевой стали с высокими прочностными характеристиками, которые способствуют более продолжительному сроку службы изделия даже в условиях профессионального использования. Поверхность ключа обработана хромовым составом для защиты от появления ржавчины.